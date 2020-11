Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Broken Wings – Mr. Mister

Mr. Mister foi um grupo musical americano de pop rock e new wave fundado em 1982, em Phoenix, no Arizona, se bem que tivesse todo o seu trabalho discográfico em Los Angeles. Era constituído por Richard Page (voz e baixo), Steve George (teclados), Steve Farris (guitarra) e Pat Mastelotto (bateria). A banda tornou-se mundialmente conhecida por criar os hits “Broken Wings” e “Kyrie” extraídos do álbum Welcome to the Real World.

Richard Page e Steve George eram músicos já conhecidos em Los Angeles que tinham realizado trabalhos para diversos artistas como Kenny Loggins, Donna Summer, Al Jarreau, The Pointer Sisters, Laura Branigan, Village People e Michael Jackson e tinham formado a banda Pages no final dos anos 70 com a qual conseguiram mostrar a música I Do Believe In You no TOP 80.

Em 1982 ao lado do guitarrista Steve Farris e do baterista Pat Mastelotto e com a contribuição do autor John Lang, primo de Page, formam os Mr. Mister e em 1984 lançam o seu primeiro álbum I Wear the Face pela editora RCA Records. Este não teve sucesso tendo a sua principal música “Hunters of the Night” conseguido atingir o Top 50. Apesar desse começo dececionante é oferecido a Richard Page o lugar deixado por Bobby Kimball como vocalista dos Toto e o de Peter Cetera nos Chicago, mas ele recusa as duas ofertas.

Em 1985 é lançado Welcome to the Real World, o maior marco da carreira da banda responsável por lançar três músicas que chegaram ao Top 10 entre as quais “Broken Wings” e “Kyrie” que atingiram o número 1 nos Estados Unidos. Tamanho sucesso rendeu-lhes uma grande popularidade nos anos 80 sendo consolidada com diversas aparições em concertos de beneficiencia, alta rotatividade dos seus vídeos na MTV, e uma bem-sucedida turné de divulgação do álbum.

O terceiro álbum Go On… é liberado em 1987 onde apesar de se apresentarem como uma banda mais madura não obtém o mesmo sucesso comercial do álbum anterior. A falta de sucesso de Go On… fez com que Steve Farris saísse do grupo antes de começar as gravações de seu quarto álbum Pull que devido a falta de apoio da editora RCA acaba não sendo lançado uma vez que a banda se desfaz em 1990. Em 23 de novembro de 2010, Pull é remasterizado foi finalmente lançado pela banda – em colaboração com a Sony Music – pelo selo independente de Richard Page , Little Dume Recordings.

