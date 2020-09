Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

I Bet You Look Good On The Dancefloor – Arctic Monkeys

Arctic Monkeys é uma banda britânica de rock formada em 2002 nos subúrbios da cidade de Sheffield, na Inglaterra. O grupo é formado por Alex Turner (voz, guitarra), Matt Helders (bateria, backing vocal), Jamie Cook (guitarra) e Nick O’Malley (baixo, backing vocal).

A banda já lançou seis álbuns de estúdio: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013) e Tranquility Base Hotel & Casino (2018). O seu primeiro álbum foi o disco de estreia que vendeu mais rápido na história das tabelas de sucesso britânicas e, em 2013, a revista Rolling Stone o nomeou como o 30º melhor álbum de todos os tempos.

O grupo venceu sete prémios Brit Awards – incluindo a categoria “Melhor Grupo Britânico” e três de “Melhor Álbum Britânico” – e foram também nomeados para três Grammy Awards. Eles venceram ainda um Mercury Prize em 2006 com o seu disco de estreia. A banda já foi headliner de vários festivais pelo mundo, incluindo o de Glastonbury, em 2007 e 2013.

Os Arctic Monkeys foi uma das primeiras bandas a chamar a atenção pública na Internet, causando um grande impacto na forma como os grupos musicais pelo mundo promovem o seu trabalho.

