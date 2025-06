Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Paradise City - Guns N' Roses

Guns N' Roses é uma banda de hard rock norte-americana formada em Los Angeles, Califórnia, em 1985, resultado da fusão entre as bandas locais L.A. Guns e Hollywood Rose. A formação original do grupo era composta pelo vocalista Axl Rose, o baixista Ole Beich, o baterista Rob Gardner e os guitarristas Tracii Guns e Izzy Stradlin. Meses depois, após assinarem com a Geffen Records, a formação "clássica" do grupo contava com Rose, Stradlin, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e o baterista Steven Adler. A formação atual inclui Rose, Slash, McKagan, o guitarrista Richard Fortus, os teclistas Dizzy Reed e Melissa Reese e o baterista Isaac Carpenter.

Nos primeiros anos, o hedonismo e a rebeldia da banda levaram a comparações com os primeiros The Rolling Stones e valeram-lhes a alcunha de "a banda mais perigosa do mundo". A banda percorreu extensivamente o circuito de clubes da Costa Oeste dos Estados Unidos durante os seus primórdios. Controvérsias significativas seguiram-se à banda devido a atrasos nas atuações ao vivo e tumultos, letras consideradas problemáticas, a personalidade franca de Rose, problemas com drogas e com álcool de vários outros membros, processos judiciais e disputas públicas com outros artistas. O seu álbum de estreia, Appetite for Destruction, de 1987, lançado juntamente com a digressão homónima, teve inicialmente um desempenho modesto, estreando-se na posição 182 da Billboard 200. No entanto, um ano após o lançamento, uma campanha espontânea impulsionada pelo videoclipe de "Welcome to the Jungle" trouxe à banda grande popularidade. "Welcome to the Jungle" e "Paradise City" tornaram-se êxitos no top 10, enquanto "Sweet Child o' Mine" foi o único single da banda a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100. O álbum vendeu aproximadamente 30 milhões de cópias em todo o mundo, incluindo 18 milhões só nos Estados Unidos, tornando-se o álbum de estreia mais vendido no país e o 11.º mais vendido da história. Com a sua fusão de punk rock, blues rock e heavy metal, o grupo ajudou a afastar o rock mainstream da era do glam metal dos anos 80. Além disso, são creditados por revitalizar as power ballads no rock. O segundo álbum de estúdio, G N' R Lies, de 1988, combinava o EP inicial Live ?!@ Like a Suicide, de 1986, com novas faixas acústicas. O disco atingiu a segunda posição na Billboard 200, vendeu 10 milhões de cópias a nível mundial (incluindo cinco milhões nos Estados Unidos) e trouxe o êxito top 5 "Patience" e "One in a Million". Em 1989, Rose convidou Reed para se juntar à banda como teclista, entrando oficialmente em 1990, durante as gravações dos álbuns Use Your Illusion I e Use Your Illusion II. No mesmo ano, o baterista Steven Adler foi despedido devido ao seu vício em drogas e substituído por Matt Sorum, que ficou até 1997.

O terceiro e o quarto álbuns da banda, Use Your Illusion I e Use Your Illusion II, foram gravados e editados simultaneamente em 1991. Estrearam-se, respectivamente, nas posições dois e um da Billboard 200 e acumularam vendas combinadas de 35 milhões de cópias em todo o mundo (incluindo 14 milhões nos Estados Unidos). Os discos trouxeram êxitos como "You Could Be Mine", versões cover de "Live and Let Die" e "Knockin' on Heaven's Door", bem como uma trilogia de ballads "Don't Cry", "November Rain" e "Estranged", acompanhadas por videoclips de grande orçamento. Os álbuns foram promovidos pela digressão mundial Use Your Illusion Tour, que durou de 1991 a 1993 e se tornou uma das digressões mais vistas da história. Durante o início da digressão, Stradlin deixou abruptamente a banda em 1991 e foi substituído por Gilby Clarke. Em 1993, o grupo lançou The Spaghetti Incident?, um álbum de covers de punk rock e hard rock. Apesar da receção relativamente positiva, foi o álbum de estúdio com menor desempenho comercial da banda até então e não contou com uma digressão de promoção. Este foi o último álbum de estúdio a contar com Stradlin e Matt Sorum, o único com a participação de Clarke e o último a incluir Slash e McKagan.

Ainda no final da década de 1990, a produção de um novo álbum foi interrompida devido a divergências criativas e conflitos pessoais entre Rose e os restantes membros. Slash e McKagan abandonaram a banda em 1996 e 1997, respetivamente, enquanto Clarke e Sorum foram despedidos em 1994 e 1997, respetivamente. Em 1998, novos membros juntaram-se à banda, sendo eles os guitarristas Paul Tobias e Robin Finck, o baixista Tommy Stinson, o baterista Josh Freese e o multi-instrumentista Chris Pitman. Rose, Reed e a nova banda começaram a compor e a gravar novas músicas, o que resultou, em 1999, no lançamento do single promocional "Oh My God" para o filme End of Days. Após este lançamento, ocorreram algumas mudanças abruptas na formação do grupo. No mesmo ano, Feese abandonou a banda para dar lugar ao baterista Bryan Mantia, que ficou até 2006, altura em que foi substituído por Frank Ferrer. O guitarrista Fink saiu em 1999, regressou em 2000, e manteve-se até 2008; Buckethead também passou pelo grupo de 2001 até 2004. Tobias saiu em 2002, quando Richard Fortus se juntou à banda. Mais tarde, em 2006, entraria também o guitarrista Bumblefoot, seguido de DJ Ashba, que integrou o grupo em 2009.

No decorrer da década de 2000, o muito aguardado sexto álbum de estúdio da banda, Chinese Democracy, foi gravado em vários estúdios e, após anos de disputas legais envolvendo direitos de autor e fugas de música, foi finalmente lançado em Novembro de 2008, trazendo a faixa-título como primeiro single com "Shackler's Revenge" no seu lado B, seguido dos singles "Better" e "Street of Dreams". Com influências do rock industrial e eletrónico, o álbum teve um custo de produção estimado em 14 milhões de dólares, tornando-se o álbum de rock mais caro já produzido na história. Embora se tenha estreado na terceira posição da Billboard 200 e recebido críticas geralmente positivas, as suas vendas ficaram aquém das expectativas do mercado. O álbum foi precedido pela extensa Chinese Democracy Tour, que durou de 2001 a 2011, e, devido a problemas internos da banda, resultou em vários concertos cancelados. Como Rose não entregou o álbum dentro do prazo, a editora Geffen lançou a compilação Greatest Hits, em 2004, que se tornou um dos álbuns com maior permanência na Billboard 200, alcançando 631 semanas na tabela até março de 2023. [6] A banda, especificamente Rose, Stradlin, McKagan, Slash, Adler, Sorum e Reed, foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2012.

Mais mudanças significativas ocorreram na formação do grupo, já na década de 2010. Os guitarristas Bumblefoot e Ashba abandonaram a banda em 2014 e 2015, respetivamente, seguindo-se o baixista Stinson em 2016. No início do mesmo ano, Slash e McKagan regressaram à banda após cerca de 20 anos de desentendimentos públicos com Rose. Este regresso contou ainda com a inclusão da teclista Melissa Reese, que já tinha trabalhado com Brain, e substituiu Pitman, que saiu em abril desse ano. Esta nova formação resultou na digressão Not in This Lifetime, que se tornou uma das mais rentáveis ​​de sempre, arrecadando mais de 584 milhões de dólares até ao seu encerramento em 2019. Ironicamente, o nome "Not In This Lifetime" (em português: "não nesta vida") remete para um discurso de 2012 de Rose sobre um possível regresso dos membros clássicos à banda. Como resultado desta reunião, após 13 anos sem qualquer material inédito de estúdio, a banda lançou as canções "Absurd", "Hard Skool" e a tão aguardada "The General", disponível no lado B do single "Perhaps". Estas gravações marcaram o primeiro material inédito de estúdio do grupo desde 2008 e as primeiras a incluir Slash e McKagan desde o lançamento de "Sympathy for the Devil", em 1994. O grupo vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, incluindo 45 milhões só nos Estados Unidos, tornando-se uma das bandas mais vendidas da história.

