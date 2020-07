Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Tornado of Souls – Megadeth

Megadeth é uma banda norte-americana de heavy metal liderada pelo seu fundador, o vocalista e guitarrista Dave Mustaine. O grupo foi formado em 1983, após Dave ser demitido dos Metallica. Desde então, a banda lançou quinze álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo, dois EP e cinco compilações.

A banda ganhou fama internacional ligeiramente. Ficou muito conhecida por sempre trocar a sua formação devido aos constantes problemas de personalidade de Mustaine e pelo fato de que o vocalista não queria viciados na banda em suas turnés (mesmo sendo sabido que ele mesmo tinha sérios problemas com drogas). Após o lançamento do seu álbum estreia em 1985, a banda lançou álbuns premiados com o disco de ouro e platina. O álbum Rust in Peace (1990) é considerado a melhor realização da banda. O álbum Countdown to Extinction (1992) foi o maior sucesso de vendas do grupo e nomeado ao Grammy no mesmo ano e Youthanasia (1994) manteve o bom ritmo do grupo. Com os lançamentos de Cryptic Writings (1997) e Risk (1999), os Megadeth afastaram-se dos seus lançamentos antigos, tendo quase que abandonado o thrash metal e ido para um lado mais heavy metal, sendo que somente com The World Needs a Hero (2001) a banda voltou às raízes do thrash. O grupo foi dissolvido em 2002, após Mustaine descobrir uma séria lesão no nervo do braço esquerdo, mas após dois anos de longas e exaustivas sessões de fisioterapia, Mustaine reformulou a banda decidiu voltar a ativa com o lançamento de The System Has Failed (2004). Desde então, a banda lançou outros cinco álbuns: United Abominations (2007), Endgame (2009), TH1RT3EN (2011), Super Collider (2013) e Dystopia (2016). os Megadeth fazem parte do “Big Four of Thrash”, juntamente com Slayer, Metallica e Anthrax.

O grupo já vendeu cerca de 25 milhões de cópias pelo mundo, sendo uma das mais bem-sucedidas bandas de metal da história, com destaque para os álbuns Peace Sells… But Who’s Buying, So Far, So Good… So What!, Rust in Peace, Countdown To Extinction, Youthanasia e Cryptic Writings, que já alcançaram discos de platina. Ao longo de 34 anos de atividade, já foram nomeados para 12 Grammys e venceram em 2017 com a canção “Dystopia” na categoria Best Metal Performance.

