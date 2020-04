Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Ratamahatta – Sepultura

Sepultura é uma banda de heavy metal criada em 1984 pelos irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com uma sonoridade que mistura death metal e thrash metal com elementos de música tribal indígena, africana, japonesa e outros estilos, os Sepultura ganharam respeito e fama na década de 1990 com discos como Arise e Chaos A.D., e tornnaram-se uma forte influência para inúmeras bandas de death metal, groove metal e nu metal.

O nome Sepultura foi escolhido quando Max Cavalera traduzia uma canção dos Motörhead chamada “Dancing on Your Grave” – “grave” é a palavra anglófona para “sepultura”. Originalmente era formada por Igor Cavalera (baterista), Max Cavalera (somente guitarrista), Paulo Jr. (baixista) e Wagner Lamounier (guitarrista e vocalista). Em 1985, Wagner deixou o grupo para formar os Sarcófago e Max assume a voz, e Jairo Guedez entra como segundo guitarrista. Em 1987, Jairo sai e Andreas Kisser entra para o seu lugar, estabelecendo a formação clássica que duraria dez anos. Agora, na sua formação atual, a voz é feita pelo americano Derrick Green e a bateria por Eloy Casagrande, ficando Andreas como guitarrista único.

Os Sepultura já venderam aproximadamente 50 milhões de discos mundialmente, ganhando vários discos de ouro e platina em todo o mundo, inclusive em países como França, Austrália, Estados Unidos e Brasil.

