Pplware Classics…

Good Thing – Fine Young Cannibals

Fine Young Cannibals foi uma banda britânica mais conhecida pelos sucessos de 1989 “She Drives Me Crazy” e “Good Thing”, do álbum The Raw and the Cooked. Ambas as canções alcançaram o topo dos tops de singles dos Estados Unidos.

A banda foi formada em Birmingham, Inglaterra em 1984 pelo vocalista Roland Gift e os antigos membros da banda The Beat, David Steele e Andy Cox. O seu nome é uma referência a um filme de 1960 representado por Natalie Wood e Robert Wagner, All the Fine Young Cannibals.

O grupo desfez-se em 1992 e Roland Gift partiu para uma carreira a solo. Paralelamente, desenvolvia uma carreira como ator, protagonizando a partir de 1993 diversas aparições na série de televisão Highlander, como o personagem imortal Xavier St. Cloud. Também teve uma participação no filme Escândalo (Scandal) de 1989, com John Hurt e Bridget Fonda. Em 2002 lançou um álbum a solo.

