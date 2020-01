Séries Netflix – As estreias da semana a não perder

Passar a tarde em frente à TV a ver e explorar novas séries é o programa de muitos para este primeiro domingo do ano. Para o ajudar a fazer as suas escolhas, estas são as séries Netflix acabadinhas de estrear.

Instale-se confortavelmente e desfrute destras produções.

Séries Netflix

Drácula

Em primeiro lugar a sugestão vai para a lenda do Conde Drácula que transforma com novas histórias que dão corpo aos crimes macabros do vampiro e trazem à luz a sua vulnerabilidade.

No mundo das séries Netflix pode, assim, contar com 3 longos episódios assustadores de muito suspense.

Messiah

Em segundo lugar, Messiah encontra-se como uma das mais aguardadas estreias de séries Netflix. Neste rol de séries, esta conta a história de uma agente da CIA que investiga um carismático homem que iniciou um movimento espiritual e anda a causar grande agitação política.

O Vizinho

El Vecino ou, em português, O Vizinho, foi uma das últimas estreias de 2019. Javi pensa que o universo gira à volta do seu umbigo, mas a sua vida sofre uma reviravolta quando se torna Super-Herói. O problema surge quando a sua ex tenta descobrir a sua identidade.

Enfrentar o Gelo

Quando uma queda violenta ameaça a sua carreira como patinadora de alta competição, Kat Baker agarra-se a uma oportunidade para conseguir realizar os seus sonhos olímpicos. Mas os riscos são muito elevados pelo que, para “Enfrentar o Gelo”, Kat terá de aprender a lidar com os seus dramas pessoais, dentro e fora do ringue. Em mais uma das séries Netflix, todos os episódios de “Enfrentar o Gelo” já estão disponíveis desde dia 1 de janeiro.

Ana com A

Ana com A é uma série de época que vai na sua terceira temporada e que recebeu novos episódios recentemente. Conta a história de uma órfã destemida e determinada em encontrar um lar improvável junto de uma solteirona e do seu amável irmão. É uma série baseada em Ana dos Cabelos Ruivos.

Cory Bip Bip

Por fim, a pensar em nos mais novos, também há desenho animados acabadinhos de chegar à Netflix. Cory Bip Bip retrata, portanto, as aventuras de um adorável carrinho, pronto para se fazer à estrada.

