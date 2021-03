Ao longo dos anos o Spotify tem adaptado-se ao que os seus utilizadores querem e precisam. Este é provavelmente o melhor e mais usado serviço de streaming e isso reflete-se no que está disponível para os utilizadores do serviço.

Há uma nova mudança a caminho e desta vez para dar ao Spotify algo que é pedido. Este serviço foi às compras e em breve haverá uma alternativa que o coloca pronto a ter uma alternativa ao Clubhouse, onde todos querem estar presentes.

O Clubhouse do Spotify está a caminho

O Spotify tem tentado mudar um pouco a sua oferta aos utilizadores, para se modernizar e adaptar. Se a sua base é e será a música, tem procurado inovar ao trazer outras ofertas, em especial no campo dos podcasts.

Estes são hoje uma área em crescimento e o foco dos seus destaques. A sua importância é tal que levou a que o serviço alterasse a sua interface para lhe dar um destaque maior. Os podcasts estão agora no centro e têm uma visibilidade única.

Anunciada a compra da app Locker Room

O serviço de streaming tem uma novidade a ser preparada. Foi ao mercado e anunciou agora a compra da Betty Labs, a criadora da app Locker Room, dedicada à transmissão de áudio ao vivo. Esta é uma app exclusiva do iOS e que deverá em breve mudar de nome.

Existirá também a ideia de levar a app Locker Room para novas plataformas. A mais óbvia delas é mesmo a sua chegada ao Android, onde abrirá as portas a toda uma nova forma de comunicação. Os canais de conversa estão cada vez mais presentes e são uma funcionalidade pedida.

Uma mudança grande no serviço de streaming

A ideia do Spotify para o futuro do Locker Room é abrir a sua utilização não apenas a artistas, mas alargar a todos os que quiserem criar canais de conversa sobre qualquer tema. Irá tentar focar-se na música, na cultura e nos desportos.

Com esta compra o Spotify consegue acesso direto a uma das mais pedidas funcionalidades. Este será o seu Clubhouse, com funcionalidades muito similares, mas com a vantagem de ter este serviço de streaming como suporte. Mesmo sem serem apresentados valores, esta deverá ter sido uma compra de elevado custo.