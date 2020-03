A luta contra a pirataria tem assumido formas cada vez mais agressivas e que procuram eliminar totalmente o acesso a estes conteúdos. A indústria tenta por tudo eliminar quem potencia este acesso e não hesita em recorrer aos tribunais.

Foi precisamente num desses processos que uma das mais recentes vítimas desta luta surgiu. O próprio Kodi foi afetado, com a sua página oficial de download a ser removida dos resultados da pesquisa da Google.

Kodi é uma fonte de pirataria?

O Kodi é para muitos o melhor media player que existe disponível. É usado para aceder a conteúdos que estão em várias fontes, nem sempre necessariamente ilegais ou que violem as leis em vigor. Sempre teve associado um estigma de pirataria, o que não é verdade.

No mais recente processo que o beIN Media Group conseguiu vencer, neste caso na Turquia e pelo serviço de TV Digiturk, vários endereços foram, entretanto, declarados como sendo associados a pirataria. A posição do beIN é agressiva contra a pirataria, mas desta vez foi violento demais.

Google removeu acesso ao download

No grupo de endereços declarados estava a página oficial de download, o que levou a que a Google tivesse de remover esta página. Assim, o endereço em causa deixou de poder ser acedido nos resultados da pesquisa.

A equipa do Kodi quando confrontada com esta situação foi rápida a reagir e a revelar a sua posição. Ficaram desapontados com esta alteração e mostraram como a sua oferta não potencia a pirataria. Por outro lado, não se entende como a Google não detetou este erro, sendo por norma muito atenta a estes casos.