A Reciclagem do Windows é o ponto onde colocamos os ficheiros que não queremos manter no sistema. Simplesmente largamos ali e esperamos que um dia estas desapareçam, de forma automática ou após uma limpeza que façamos.

Este é um processo que decorre sem qualquer notificação, o que para muitos utilizadores não é desejado. Claro que o Windows tem uma solução para isso, sendo apenas necessário ativá-la. Veja com o pode fazer rapidamente.

Confirmação ao eliminar ficheiros

O Windows não apresenta uma notificação do Windows sempre que eliminam um ficheiro ou pasta. Esperava-se que fosse algo presente e ativo, mas a verdade é que está ausente. No entanto, e quem conhecem bem este sistema, sabe que existe uma resposta para este problema.

Para ativarem esta opção, precisam apenas de ativar uma opção que está à vista de todos, mas que dificilmente é vista. Basta torná-la como estando ligada e de imediato surge uma mensagem a pedir que confirmem essa ação.

Um maior controlo na Reciclagem

Comecem então por clicar com o botão direto do rato no ícone da Reciclagem que está no Desktop e escolham a opção Propriedades. Esta ação vai de imediato abrir uma nova janela do Windows e, nessa altura, encontram a opção para ativar a caixa de confirmação de eliminação.

Após a ativarem e carregarem no botão OK, vão ter esta opção presente de imediato. Para o testar só precisam de carregar no botão Delete com um ficheiro selecionado. Vão ver surgir a caixa de confirmação a pedir para indicar se querem enviar o ficheiro para a Reciclagem.

O Windows fica assim mais seguro

Claro que só precisam de confirmar esta ação para que o ficheiro selecionado seja enviado para a Reciclagem do Windows. Caso sejam vários ficheiros, surge apenas a mensagem com o número de elementos que vai ser enviado para a zona de eliminação.

Esta é uma opção que podem ativa rapidamente e que garante uma maior segurança nos ficheiros. Passam a ter a confirmação da ação e evitam perder ficheiros que podem ser importantes.