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Fim da mensalidade? Netflix e Disney estudam lançamento de streaming grátis

· Multimédia 15 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. EuIA says:
    7 de Agosto de 2026 às 14:11

    O Meu adblock agradece!

    Responder
  2. Nome says:
    7 de Agosto de 2026 às 14:21

    Será mais tipo “freemium” aposto. Estará impregnado de anúncios e com enorme limitação de conteúdos.

    Responder
  3. Max says:
    7 de Agosto de 2026 às 14:49

    Há uns meses voltei para a Vodafone e ofereciam grátis um dos serviços de streaming: Netflix, Prime Video ou SkyShowtime, Escolhi um, vou a instalar pela box – e só me aparecia a versão com anúncios. Liguei e disseram-me que agora, em qualquer dos serviços oferecidos, a versão é com anúncios. Quando os tinha deixado, há uns anos era sem anúncios.
    Diz o título do post “Fim da mensalidade? Netflix e Disney estudam lançamento de streaming grátis”. Escusado será dizer que será com anúncios. Ainda assim, é capaz de serem bastante menos que a TV tradicional. Não há almoços grátis.

    Responder
    • Nome says:
      7 de Agosto de 2026 às 15:11

      Provavelmente quando deixaste o operador ainda nem havia versão sem anúncios. Mas não esperes que os operadores ofereçam as versões premium desses serviços de streaming, esquece, a partir do momento em que os mesmos criaram essas versões com anúncios todos eles mudaram a oferta em conformidade.

      Responder
    • Nome says:
      7 de Agosto de 2026 às 15:12

      *com anúncios

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      7 de Agosto de 2026 às 17:44

      @Max, e como funciona o serviço com publicidade, é tipo Youtube que aparece de X em X tempo, ou é só no inicio de cada serie / episodio e quanto tempo?
      Obrigado

      Responder
  4. MACnista says:
    7 de Agosto de 2026 às 14:55

    … espera!!! é 1 de abril e ninguém me disse nada??? 🙁 LOLOLOLOL

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    7 de Agosto de 2026 às 14:55

    Façam assim, metam os filmes novos a pagar e os antigos grátis que eu não em importo nada!

    Responder
  6. To Canelas says:
    7 de Agosto de 2026 às 15:05

    Grátis cheio de publicidade? Não obrigado. Nem que me pagassem. Continuo na pirataria, vejo tudo o que existe em todos os serviços de streaming, praticamente a mesma qualidade, sem publicidade e não pago nada.

    Responder
  7. João says:
    7 de Agosto de 2026 às 17:26

    Para ver um documentário ou um filme de vez em quando até soa bem, também de outra forma não seria cliente e mesmo assim se abusam da publicidade mais vale ir a outro sítio.

    Responder

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