As séries de televisão continuam em grande crescimento. Sejam as grandes produtoras associadas a grandes canais ou pequenas produções depois distribuídas por plataformas de streaming, muitos foram os sucessos dos quais se ouviu falar este ano.

Estas foram as 10 melhores séries de 2019. E para si, quais foram os melhores?

O ano 2019 trouxe às nossas TVs grandes títulos de séries que se revelaram verdadeiros sucessos.

A plataforma IMDb surgem assim como referência neste universo, seja para conhecer o elenco, para ver a pontuação dada pelos utilizadores e até para ler algumas críticas.

Então com base nas pontuações dadas pelos utilizadores, estas foram as melhores séries de 2019.

As 10 melhores séries de 2019

#10 – Years and Years (8,4/10)

Em primeiro lugar, ou melhor, em décimo deste ranking, temos a série Years and Years da HBO. Esta série segue as vidas ocupadas de um família de Manchester, convergindo numa noite crucial em 2019.

#9 – What We Do in the Shadows (8,4/10)

Em nono luga surge What We Do in the Shadows com uma pontuação de 8,4 em 10. Esta série é um olhar sobre a vida (noturna) de três vampiros que moram juntos há mais de 100 anos em Staten Island.

#8 – After Life (8,4/10)

After Life é uma série de comédia, original da Netflix, de 6 episódios curtos, de meia hora. Esta história anda à volta de um jornalista que se torna numa pessoa distante e fria com todos os que o querem ajudar, depois da morte da esposa.

Aliás, como poderão constatar, a Netflix dominou as preferências de séries!

#7 – Unbelievable (8,5/10)

Inspirada em acontecimentos reais, Unbelievable é um duro relato de uma situação de trauma, tenacidade e incrível resiliência. Esta minissérie conta a história de uma adolescente que apresenta e depois retira uma denúncia de violação. Enquanto isso, num outro Estado norte-americano duas detetives investigam provas que podem ajudar a descobrir a verdade.

#6 – Love, Death & Robots (8,6/10)

Criaturas assustadoras, surpresas arrepiantes e humor negro. Tudo isto e muito mais numa das séries mais antológicas de animação para adultos de Tim Miller e David Fincher.

#5 – O Cristal Encantado: A Era da Resistência (8,6/10)

O Cristal Encantado: A Era da Resistência é uma série de fantasia com 10 episódios mágicos. Um corajoso grupo de Gelflings combate as trevas e tenta libertar o seu mundo do domíno dos terríveis seres que têm, acima de tudo, o objetivo de satisfazerem a sua sede de poder.

#4 – The boys (8,8/10)

The boys é uma excelente produção da Amazon Prime. Aliás, é a série da plataforma a receber a melhor pontuação no IMDb. Não é de estranhar o sucesso já que estamos a falar em super-heróis que lutam contra vilões. Neste caso, que estão a usar os seus super-puderes de forma abusiva.

#3 – When They See Us (9/10)

When They See Us é um verdadeiro murro no estômago contra o preconceito que se vive nos Estados Unidos contra os negros.

Em resumo, cinco adolescentes do Harlem ficam presos num pesadelo quando são falsamente acusados ​​de um ataque brutal no Central Park. Esta série é baseada numa história verídica.

#2 – Our Planet (9,3/10)

Our Planet recebe o título de segunda série mais bem pontuada do ano. São 8 episódios disponíveis na Netflix que mostram o quão bela é a natureza e o impacto das alterações climáticas. Apesar de ser um sucesso, é claro que a temática “meio ambiente” está envolta em grandes críticas que acabaram por chegar também a esta incrível produção.

#1 – Chernobyl (9,5/10)

Chernobyl foi sem dúvida a Séries do ano. Além de ter ficado em segundo lugar das pesquisas na plataforma, ficando apenas atrás de Game Of Thrones que não conquistou os fãs, ainda foi a que recebeu melhor pontuação.

É um retrato impressionante daquilo que a Ucrânia Soviética viveu depois do acidente nuclear em 1986 e de todas as repercursões sociais e políticas que dele advieram.

E para si, quais foram as melhores séries?

