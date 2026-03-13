Noite de Óscares 2026: onde ver em Portugal?

Marcada para o dia 15 de março, a cerimónia dos Óscares vai reunir, como é seu apanágio, as maiores estrelas do cinema mundial numa celebração de talento, criatividade e excelência artística. Saiba por onde poderá acompanhar o evento, a partir de Portugal.

Entre conversas na passadeira vermelha, discursos e surpresas, a indústria cinematográfica volta a destacar o que de melhor se fez nos últimos meses, dando palco aos atores e realizadores que marcaram o último ano.

A partir do Dolby Theatre, no Ovation Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento não premeia apenas produções cinematográficas e artistas, refletindo, também, tendências culturais e sociais.

Onde ver a cerimónia a partir de Portugal?

A cerimónia, conduzida pelo humorista norte-americano Conan O’Brien, será transmitida, em Portugal, pela RTP1 e RTP2. A emissão especial arranca pelas 23h, prolongando-se, como é habitual, pela madrugada de segunda-feira, dia 16 de março.

A versão original, que inclui a passadeira vermelha e as entrevistas aos convidados, será transmitida, também, em Portugal, pela plataforma de streaming Disney+, a partir das 22h30.

Nomeações da 98.ª edição dos Óscares

A 98.ª edição da cerimónia dos Academy Awards acontece menos de dois meses depois de terem sido anunciados os nomeados.

As votações finais decorreram entre 26 de fevereiro e 5 de março, cerca de um mês após o almoço que reúne todos os nomeados aos Óscares e dez dias antes da cerimónia de entrega dos prémios, que contam, este ano, com um total de 24 categorias.

Além das já conhecidas, a categoria Melhor Casting/Melhor Direção de Elenco estreia-se nesta edição, procurando destacar a importância criativa do casting no cinema.

Uma das curiosidades mais comentadas deste ano é o destaque do filme "Sinners", de Ryan Coogler, que lidera a lista com 16 nomeações, um feito histórico na Academia, incluindo Melhor Filme, Realização e áreas técnicas.

Com 14 nomeações, "One Battle After Another", de Paul Thomas Andersson, e, com nove nomeações, os seguintes: "Marty Supreme", de Josh Safdie; "Frankenstein" de Guillermo del Toro; e "Sentimental Value", de Joachim Trier.

Principais categorias e nomeados

Melhor Filme

Bugonia (disponível no Prime Video)

F1 (disponível na Apple TV)

Frankenstein (disponível na Netflix)

Hamnet (nos cinemas)

Marty Supreme (nos cinemas)

One Battle After Another (disponível na Apple TV)

The Secret Agent (disponível a partir de 26 de março no Filmin)

Sentimental Value (nos cinemas)

Sinners (disponível na Apple TV)

Train Dreams (disponível na Netflix)

Melhor Atriz Secundária

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Melhor Ator

Michael B. Jordan, Sinners

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Wagner Moura, The Secret Agent

Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Ator Secundário

Benicio del Toro, por One Battle After Another

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Sinners

Sean Penn, por One Battle After Another

Stellan Skarsgård, por Sentimental Value

Melhor Realização

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Kleber Mendonça Filho, The Secret Agent

Melhor Argumento Original

Sinners

Bugonia

Sentimental Value

The Secret Agent

Blue Moon

Melhor Argumento Adaptado

One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

Train Dreams

Frankenstein

Melhor Casting

Hamnet, de Nina Gold

Marty Supreme, de Jennifer Venditti

One Battle After Another, de Cassandra Kulukundis

The Secret Agent, de Gabriel Domingues

Sinners, de Francine Maisler