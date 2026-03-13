Noite de Óscares 2026: onde ver em Portugal?
Marcada para o dia 15 de março, a cerimónia dos Óscares vai reunir, como é seu apanágio, as maiores estrelas do cinema mundial numa celebração de talento, criatividade e excelência artística. Saiba por onde poderá acompanhar o evento, a partir de Portugal.
Entre conversas na passadeira vermelha, discursos e surpresas, a indústria cinematográfica volta a destacar o que de melhor se fez nos últimos meses, dando palco aos atores e realizadores que marcaram o último ano.
A partir do Dolby Theatre, no Ovation Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento não premeia apenas produções cinematográficas e artistas, refletindo, também, tendências culturais e sociais.
Onde ver a cerimónia a partir de Portugal?
A cerimónia, conduzida pelo humorista norte-americano Conan O’Brien, será transmitida, em Portugal, pela RTP1 e RTP2. A emissão especial arranca pelas 23h, prolongando-se, como é habitual, pela madrugada de segunda-feira, dia 16 de março.
A versão original, que inclui a passadeira vermelha e as entrevistas aos convidados, será transmitida, também, em Portugal, pela plataforma de streaming Disney+, a partir das 22h30.
Nomeações da 98.ª edição dos Óscares
A 98.ª edição da cerimónia dos Academy Awards acontece menos de dois meses depois de terem sido anunciados os nomeados.
As votações finais decorreram entre 26 de fevereiro e 5 de março, cerca de um mês após o almoço que reúne todos os nomeados aos Óscares e dez dias antes da cerimónia de entrega dos prémios, que contam, este ano, com um total de 24 categorias.
Além das já conhecidas, a categoria Melhor Casting/Melhor Direção de Elenco estreia-se nesta edição, procurando destacar a importância criativa do casting no cinema.
Uma das curiosidades mais comentadas deste ano é o destaque do filme "Sinners", de Ryan Coogler, que lidera a lista com 16 nomeações, um feito histórico na Academia, incluindo Melhor Filme, Realização e áreas técnicas.
Com 14 nomeações, "One Battle After Another", de Paul Thomas Andersson, e, com nove nomeações, os seguintes: "Marty Supreme", de Josh Safdie; "Frankenstein" de Guillermo del Toro; e "Sentimental Value", de Joachim Trier.
Principais categorias e nomeados
Melhor Filme
- Bugonia (disponível no Prime Video)
- F1 (disponível na Apple TV)
- Frankenstein (disponível na Netflix)
- Hamnet (nos cinemas)
- Marty Supreme (nos cinemas)
- One Battle After Another (disponível na Apple TV)
- The Secret Agent (disponível a partir de 26 de março no Filmin)
- Sentimental Value (nos cinemas)
- Sinners (disponível na Apple TV)
- Train Dreams (disponível na Netflix)
Melhor Atriz Secundária
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Melhor Atriz
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Melhor Ator
- Michael B. Jordan, Sinners
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Ethan Hawke, Blue Moon
Melhor Ator Secundário
- Benicio del Toro, por One Battle After Another
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Sinners
- Sean Penn, por One Battle After Another
- Stellan Skarsgård, por Sentimental Value
Melhor Realização
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Kleber Mendonça Filho, The Secret Agent
Melhor Argumento Original
- Sinners
- Bugonia
- Sentimental Value
- The Secret Agent
- Blue Moon
Melhor Argumento Adaptado
- One Battle After Another
- Hamnet
- Marty Supreme
- Train Dreams
- Frankenstein
Melhor Casting
- Hamnet, de Nina Gold
- Marty Supreme, de Jennifer Venditti
- One Battle After Another, de Cassandra Kulukundis
- The Secret Agent, de Gabriel Domingues
- Sinners, de Francine Maisler
Outras categorias
- Melhor Filme de Animação
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Documentário
- Melhor Fotografia
- Melhor Banda Sonora Original
- Melhor Canção Original
- Melhor Design de Produção
- Melhor Guarda-Roupa
- Melhor Maquilhagem e Cabelos
- Melhor Montagem
- Melhor Som
- Melhores Efeitos Visuais
- Melhor Curta-Metragem (ficção, animação e documentário)
Falta na lista Melhor Actor secundário.
De facto. Obrigada 🙂
Já foi tempo de ter piada. Agora nem com os “comediantes” tem piada alguma.
Numa altura em que os estados Unidos andam a matar, a saquear, a raptar… Acho que já sou contra tudo o que vem dali
Comentei o trailer o filme F1 no youtube dizendo que era irrealista porque tinha mais de duas ultrapassagens por corrida, foi banido o comentário, depois ainda querem que veja os óscares, nunca vou suportar tal regime.