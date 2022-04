Netflix anuncia uma série baseada no jogo Exploding Kittens

Desde há algum tempo que a Netflix deixou apenas de ser um serviço de streaming de filmes e séries. A empresa norte-americana decidiu explorar o mercado dos jogos e ampliar assim a oferta que disponibiliza aos seus clientes.

Mas, muitas vezes, estes dois mundos estão juntos. E é o caso da mais recente novidade da Netflix que anunciou agora que está a preparar uma série baseada no jogo Exploding Kittens.

Netflix vai realizar série baseada no jogo Exploding Kittens

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (18) que celebrou um interessante acordo com os criadores do jogo Exploding Kittens. O objetivo é então transportar a aventura do jogo de cartas para uma série a ser exibida na popular plataforma de streaming.

O jogo, conhecido sobretudo pelo formato físico cartas, vai ganhar a versão eletrónica para dispositivos móveis no próximo mês de maio, com a designação Exploding Kittens - The Game, e será integrado na secção de jogos da Netflix. Já a serie baseada no título dos gatos vai ficar disponível para estreia no ano de 2023.

Esta será assim a primeira vez que a Netflix lança um jogo para smartphones e uma série inspirada no mesmo. A série será inserida na categoria da comédia para adultos e contará com os atores Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch e Sasheer Zamata.

A história terá o nome do jogo - Exploding Kittens - e vai ter como base o eterno conflito entre o Céu e o Inferno que atinge proporções épicas quando Deus e o Diabo são enviados à Terra - nos corpos de gatos domésticos robustos.

De acordo com Mike Moon, diretor de animação adulta da Netflix, "o co-desenvolvimento de um jogo e de uma série animada abre novos caminhos para a Netflix". Já Leanne Loombe, diretor de jogos externos da plataforma refere que "o nosso objetivo é oferecer aos clientes um ótimo entretenimento que vão adorar em qualquer formato que possam desfrutar - seja um jogo ou uma série animada".