Foretales, uma aventura de cartas deveras interessante

Os estúdios Indie Alkemi anunciaram recentemente, em parceria com a editora Dear Villagers o seu próximo jogo Foretales, um jogo de cartas que se poderá vir a revelar uma experiência bastante interessante.

Venham conhecer mais de Foretales.

Ao longo dos últimos tempos, são vários (em número e tipo) os jogos de cartas que têm surgido para consola e PCs.

Trata-se de uma combinação que, quando bem feita e desenvolvida de forma inteligente e equilibrada, potencia a criação de jogos extremamente intensos e estratégicos. Foretales, tem todos os condimentos para se vir a revelar como uma surpresa bastante agradável, para todos os apaixonados.

Foretales conta a história (já batida) do reino Harde Republic, outrora belo e fantástico, que se encontra agora, à beira da destruição. Uma Profecia Negra antiga, ameaça a destruição de tudo e todos e pelo caminho, um culto misterioso encontra-se envolvido.

Os jogadores controlam um pequeno ladrão, chamado Volepain, que, virá a revelar-se como o principal herói. Mas não estará sozinho na demanda e como tal, terá de criar a sua própria equipa de companheiros para o ajudarem na aventura.

No entanto, não se tratam de heróis típicos que estamos habituados, ou seja, serão personagens antropomórficos extremamente curiosas, tais como o tigre mestre em arco e flechas, Léo, ou o gorila Karst, passando pelo elefante Isabeau ou pelo papagaio Pattenbois.

Cada um terá as suas próprias habilidades que se revelarão cruciais em combate e que, usadas com mestria com as cartas que o jogador vai adquirindo, permitem ataques poderosos e a eliminação dos seus inimigos, nas dezenas de situações e encontros que irão ter no decorrer da aventura.

No entanto, a guerra nem sempre será a melhor solução e, como tal, caberá ao jogador decidir se aborda determinado cenário de forma agressiva, mais furtiva ou usando trade como arma.

As mecânicas tabletop de Foretales serão acompanhadas por um grafismo e uma arte influenciada pelos clássicos 2D da Disney, assim como a atmosfera do jogo ganha outra dimensão, com a participação do compositor Christophe Héral (Beyond Good & Evil e Rayman Legends). Por sua vez, o jogo ganha também com a participação do ator Travis Willingham, como narrador.

Foretales será lançado este verão para PC e Nintendo Switch.