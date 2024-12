Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. O filme de hoje é para os curiosos e amantes da ciência e inovação. Não sendo um documentário, conta uma história verídica, aproximando-nos de um grande feito.

JOY: Um Pequeno Milagre | 7,1/10 ⭐

Três pioneiros, uma jovem enfermeira, um cientista visionário e um cirurgião inovador, enfrentam oposição da igreja, do estado, da comunicação social e do establishment médico na sua procura pelo primeiro "bebé-proveta" do mundo: Louise Joy Brown.

Está disponível na Netflix e é, de facto, impressionante.

JOY: Um Pequeno Milagre