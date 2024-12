Atropelamento a 30 km/h e a 80 km/h! Veja a impressionante diferença…

Uma pequena redução na velocidade pode salvar muitas vidas! E os números são mesmo impressionantes, pois apenas 10km/h de diferença na velocidade de circulação, fazem toda a diferença. Não arrisque, reduza a velocidade! Veja os números.

Peões atingidos a 30 Km/h apenas 5% morrerão... a 80 km/h a probabilidade passa para 90%

Os atropelamentos em Portugal têm sido uma preocupação crescente nos últimos anos, com um aumento significativo no número de vítimas. Entre 2022 e 2024, foram registados cerca de 10 mil atropelamentos, resultando em 216 mortes e 700 feridos graves, segundo dados do Expresso.

É importante notar que aproximadamente 80% dos peões mortos resultam de atropelamentos em zonas urbanas, com cerca de 40% ocorrendo em passadeiras. Os atropelamentos seguidos de fuga são uma preocupação significativa, com mais de 450 vítimas por ano em Portugal.

A gravidade dos acidentes está diretamente relacionada com a velocidade de embate. A velocidade de embate é a velocidade que o veículo tem no momento da colisão. Uma imagem partilhada na página das redes sociais da Prevenção Rodoviária Portuguesa mostra que peões atingidos a 30 Km/h apenas 5% morrerão. Se for a 80 km/h, 90% morrerão. Outro dado interessante é o facto de uma diferença de apenas 10 km/h levar para quase o dobro a probabilidade de morte num atropelamento.

Este aumento na sinistralidade rodoviária tem levado as autoridades a implementar medidas para reforçar a segurança dos peões, incluindo a melhoria da sinalização, a instalação de radares e campanhas de sensibilização para condutores e peões.