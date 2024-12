Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Again - Lenny Kravitz

Leonard Albert “Tarolo” Kravitz (Nova Iorque, 26 de maio de 1964), mais conhecido pelo seu nome artístico, Lenny Kravitz, é um cantor, multi-instrumentista, produtor, arranjador e ator norte-americano. Nascido em Nova Iorque, filho do produtor de televisão Sy Kravitz e da atriz Roxie Roker, Kravitz foi exposto à indústria do entretenimento ainda jovem. Kravitz cresceu num ambiente musicalmente diversificado.

A sua infância foi dividida entre Manhattan e Brooklyn, o que levou à sua paixão precoce pela música, inspirada por vários géneros e por ver os Jackson 5 ao vivo. Kravitz lançou o seu álbum de estreia Let Love Rule em 1989. Este marcou o início de uma carreira caracterizada por uma mistura elementos de rock, funk, reggae, hard rock, soul e R&B. É autor de êxitos como Let Love Rule (1989), It Ain't Over Till It's Over(1991), Are You Gonna Go My Way (1993), Fly Away (1998) e Again (2000).

Lenny Kravitz vendeu 40 milhões de discos em todo o mundo. Possui também uma das mais extensas coleções de êxitos musicais que o colocaram na vanguarda desde a sua estreia em 1989.

Participou também em alguns filmes, como The Hunger Games, The Hunger Games: Catching Fire e Precious.

In Wikipedia

