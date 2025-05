Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. O filme de hoje entrega, mais uma vez, uma temida amostra do que poderia ser o mundo, se a tecnologia, especificamente a Inteligência Artificial (IA), tomasse controlo do mundo.

UNKNOWN: Killer Robots | 6,4/10 ⭐

A IA está a infiltrar-se em todos os níveis das forças armadas, desde a linha da frente até aos centros de comando que conduzem operações à escala global.

Este filme acompanha os aterradores bastidores da corrida de cientistas financiados por militares para construir a tecnologia, à medida que a IA se infiltra.