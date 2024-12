Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Mais do que entretenimento, os serviços reúnem alternativas que podem ser interessantes, como os documentários. Este que lhe sugerimos, hoje, é sobre uma das tecnologias do momento.

O Maior Golpe da História | 6/10 ⭐

Os crimes valeram-lhes a alcunha de "Bonnie & Clyde da Bitcoin" e este documentário, disponível na Netflix, conta sobre um dos casos mais inusitados e irreverentes da história do cibercrime.

Quando 72 milhões de dólares em Bitcoin foram roubados da Bitfinex, uma exchange virtual de criptomoedas sediada em Hong Kong, foi o segundo maior hack do género. O roubo de 2016 estremeceu todo o ecossistema de criptomoedas e o valor da Bitcoin caiu cerca de 20% em poucas horas.

Os clientes da Bitfinex, alguns dos quais tinham investido as suas economias em Bitcoin, perderam milhares de dólares, repentinamente. Nos cinco anos seguintes, a quantia roubada viu o seu valor crescer para aproximadamente 4,5 mil milhões de dólares (hoje, vale 10,8 mil milhões).

O Maior Golpe da História