Apple vai deixar de vender estes dois iPhones bastante recentes em 2025

A Apple prepara-se para efetuar uma mudança inesperada no seu catálogo na Europa. A União Europeia exige que todos os dispositivos móveis lançados no mercado europeu incluam uma porta USB-C como padrão universal. Apesar de muitos terem esquecido esta regra depois da transição para USB-C no iPhone 15, parece que ainda existem dispositivos que não a cumprem.

Mais concretamente, trata-se do iPhone 14 e do iPhone SE de 3ª geração. Ambos os modelos continuam disponíveis para compra no site da Apple e apresentam uma porta Lightning, que deixou de estar em conformidade com as regras estipuladas pela UE.

Embora a data limite para a aplicação total desta regra seja 2025, a Apple parece ter decidido adiantar-se, acabando com as vendas destes dois modelos no final de 2024 na Europa.

Apple toma decisão sem muitas alternativas...

Em vez de lançar versões atualizadas do iPhone 14 e do iPhone SE com porta USB-C, a solução encontrada pela Apple parece ser a exclusão dos dispositivos do mercado europeu. De acordo com o iGeneration, 31 de Dezembro deste ano será a data final para a venda destes modelos no continente.

Esta decisão surge num contexto em que a Apple já havia começado a adaptar-se à norma. O iPhone 15, lançado em 2023, já chegou ao mercado com porta USB-C, tal como muitos dos modelos recentes de iPad. Contudo, ao manter modelos com Lightning no seu catálogo europeu, a empresa estaria a violar as diretrizes comunitárias.

Os dispositivos continuarão à venda noutros mercados?

Uma das grandes questões que esta decisão levanta é se os modelos em causa continuarão a ser vendidos através de terceiros, como a Amazon ou outras grandes empresas de e-commerce. Atualmente, estas lojas oferecem modelos como o iPhone 12, 13 e 14, incluindo versões muito antigas que também utilizam a porta Lightning.

A diretiva da UE aplica-se diretamente aos fabricantes, como a Apple, mas não afeta de forma tão rigorosa as empresas de retalho. Assim, é provável que empresas como a Amazon, Fnac ou MediaMarkt continuem a comercializar dispositivos antigos com Lightning enquanto houver stock disponível.

Mesmo a Apple poderá, teoricamente, vender as unidades até as esgotar, mas parece preferir evitar qualquer tipo de confronto legal.

Caso a União Europeia venha a alargar a fiscalização às lojas de e-commerce, o impacto não se limitará aos iPhones. Existem inúmeros dispositivos no mercado que ainda não adotaram o USB-C como padrão universal, e a obrigatoriedade de retira-los das prateleiras complicaria significativamente o panorama para as gigantes do retalho.

Leia também: