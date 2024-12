OpenAI envia mensagem forte a Elon Musk e revela o porquê de este ter deixado a empresa

Num comunicado no seu blog oficial, a OpenAI partilhou detalhes sobre o envolvimento de Elon Musk na empresa, apresentando uma cronologia minuciosa que esclarece as razões da sua saída e o subsequente desenvolvimento de uma IA concorrente no X.

OpenAI responde firmemente a Elon Musk

A OpenAI respondeu de forma contundente a Elon Musk no contexto de uma batalha legal que decorre nos tribunais dos Estados Unidos. A empresa de inteligência artificial (IA) sublinhou que o magnata não conseguirá vencer a corrida pela liderança na IA com processos judiciais.

Na publicação intitulada "Elon Musk queria uma OpenAI com fins lucrativos", a organização liderada por Sam Altman revela que, desde o início, Elon Musk questionou a viabilidade de criar uma organização sem fins lucrativos. Segundo a OpenAI, em novembro de 2015, Musk sugeriu a criação de uma empresa paralela com fins lucrativos.

Em 2017, Elon não só queria, como criou, uma organização com fins lucrativos como a nova estrutura proposta pela OpenAI. Quando não obteve a propriedade maioritária e o controlo total, afastou-se e disse-nos que iríamos falhar. Agora que a OpenAI é o principal laboratório de investigação de IA e que o Elon dirige uma empresa de IA concorrente, está a pedir ao tribunal que nos impeça de prosseguir efetivamente a nossa missão.

Refere a empresa.

No mesmo comunicado, a OpenAI reconhece o impacto e as contribuições de Musk no universo tecnológico, mas critica as suas recentes ações por irem contra os princípios da concorrência justa.

Não se pode processar para obter inteligência artificial geral. Esperamos que o Elon partilhe esse objetivo e defenda os valores da inovação e da concorrência no mercado livre que impulsionaram o seu próprio sucesso.

A OpenAI também revelou algumas das interações que teve com Musk durante os anos em que este esteve envolvido na empresa. Segundo a organização, em determinado momento, ficou claro que seria necessário um investimento financeiro significativo para continuar a investigação. Musk aceitou a ideia de mudar para um modelo com fins lucrativos, mas com uma condição: obter controlo maioritário.

Elon propôs realizar uma ronda de financiamento que lhe garantisse o controlo absoluto da empresa. Planeava designar quatro membros para o conselho de administração, com a intenção de o expandir para 12 elementos. Todos deveriam possuir conhecimento profundo de tecnologia, competências em IA e elevados padrões éticos.

Esta proposta foi rejeitada pela OpenAI, que considerou que entregar o controlo total da organização e da sua tecnologia a uma única pessoa seria incompatível com a sua missão.

O objetivo da OpenAI é garantir um futuro positivo e evitar uma ditadura da IAG.

Afirmou a empresa.

Em resposta, Musk cortou relações e comunicou a sua intenção de desenvolver a sua própria IA através da Tesla:

Pessoal, já estou farto. Esta é a gota de água que fez transbordar o copo. Ou começam algo por vossa conta ou continuam com a OpenAl como uma organização sem fins lucrativos. Não financio mais o OpenAl até que assumam um compromisso firme de ficar ou serei apenas um tolo que está basicamente a dar-vos financiamento gratuito para criarem uma start-up. É o fim das discussões.

A cronologia apresentada pela OpenAI destaca não só as incoerências nas declarações de Elon Musk ao longo dos anos, mas também as suas tentativas de dificultar o progresso dos laboratórios concorrentes.

A organização espera agora que os tribunais lhe dêem razão na disputa legal iniciada por Musk, que atualmente detém maior influência devido à sua relação com o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Leia também: