Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Esta série tem já alguns anos, mas vale a pena ver, caso ainda não o tenha feito. De facto, a ficção científica impressiona sempre.

De forma até assustadora, a ficção científica anteviu, há largos anos, algumas coisas que somos, hoje, capazes de concretizar. Seguindo essa lógica, os filmes e séries de agora podem estar a mostrar-nos algo que veremos, em breve, acontecer.

Com duas temporadas com oito episódios cada uma, a série de hoje está disponível na Netflix.

The OA | 7,8/10 ⭐

Desaparecida há sete anos, Prairie Johnson, anteriormente cega, volta para casa, agora com vinte anos e com a visão restaurada. Intitulando-se de "the OA", a jovem regressa com cicatrizes inquietantes nas costas e, apesar das tentativas, recusa-se a explicar ao FBI e aos seus pais adotivos onde esteve e como recuperou a visão.

Enquanto muitos acreditam que ela é um milagre, outros temem que ela seja perigosa.

De facto, Prairie Johnson reúne uma equipa de cinco habitantes locais (quatro estudantes do ensino secundário e um professor) a quem revela toda a informação e a quem explica, também, a sua história.

É a esse grupo que a jovem pede ajuda para salvar as outras pessoas desaparecidas, que ela afirma conseguir salvar, abrindo um portal para outra dimensão.

The OA

Veja também: