Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje retrata aquele que é o medo de muitas pessoas, quando o tema são robôs.

Diários de um Assassiborgue | 7,4/10 ⭐

Baseada na saga literária The Murderbot Diaries, de Martha Wells, a série de ficção científica da Apple TV+ acompanha uma unidade de segurança artificial, que pirateia o próprio sistema para ganhar livre-arbítrio.

Apesar de não suportar as emoções humanas, acaba por desenvolver uma estranha ligação aos frágeis clientes que jurou proteger.

Forçado a esconder a sua autonomia para não ser reprogramado, o Assassiborgue tem de completar uma missão altamente perigosa enquanto enfrenta um dilema inesperado: lidar com sentimentos e empatia.

Contudo, tudo o que realmente deseja é ficar sozinho, ver as suas telenovelas futuristas e descobrir o seu verdadeiro propósito.

Uma jornada de autodescoberta que mistura ficção científica, humor e questões sobre identidade e livre-arbítrio.