Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje tem alguns anos, mas valerá a pena para aqueles que gostam de conteúdos sobre viagens no tempo e as dificuldades de lidar com o desfasamento que elas provocam na mente das pessoas.

Continuum | 7,6/10 ⭐

A detetive Kiera Cameron, uma polícia do ano 2077, foi criada para confiar na tecnologia mais do que em qualquer outra coisa, até mesmo em si mesma. Agora, ela e um grupo de criminosos mortais chamado Liber8 estão presos na Vancouver dos dias atuais.

Cameron precisa impedir o Liber8 antes que ele derrube as empresas que um dia governarão o mundo — alterando assim o curso do futuro e mudando o ano 2077, aquele a que ela chama lar.

Ela recorre à ajuda de um génio adolescente da tecnologia chamado Alec Sadler para descobrir uma forma de voltar ao seu próprio tempo e consegue trabalhar com o Departamento de Polícia de Vancouver e o detetive Carlos Fonnegra para ficar de olho no Liber8.

Com ideais e origens diferentes, Cameron e Fonnegra entram em conflito, mas confiam um no outro, e Cameron está lentamente a aprender a confiar em si mesma, também.