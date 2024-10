Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje não é a mais recente, mas é verdadeiramente interessante.

Numa altura em que o mundo explora novas formas de energia e abordagens mais sustentáveis, a energia nuclear continua a ser, para muitos, uma alternativa viável.

Não é uma escolha consensual e é alvo de debates, pelo mundo todo. De facto, o fantasma do maior acidente na história da produção de energia nuclear assombra a agenda e exige ponderação.

Por ser importante aprender com o passado, esta minissérie de 2019 pode ser muito interessante, principalmente para os mais curiosos.

Os cinco episódios estão disponíveis no Max.

Chernobyl | 9,3/10 ⭐

De forma dramática e sem recorrer a tecnicidades com as quais a maioria não está familiarizada, esta minissérie épica conta os acontecimentos do acidente nuclear na Usina de Chernobyl, em abril de 1986.

Historicamente, este foi o pior acidente na produção de energia nuclear causado pelo homem.

Chernobyl