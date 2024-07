Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Se é fã de ciência e se impressiona com o espaço, esta série dar-lhe-á algumas horas de entretenimento.

Além da tecnologia, explorámos por aqui novidades do mundo da ciência, especialmente aquelas que ao espaço dizem respeito. Aliás, as duas áreas potencializam-se e a evolução tem sido impressionante. Por ser um infinito de desconhecimento, o espaço intriga muitos entusiastas e, para eles, os filmes e séries podem ser boas fontes de entretenimento.

Apesar de sabermos que as missões vão acontecer e, por vezes, conhecermos os seus objetivos específicos, a verdade é que as aventuras pelo espaço são uma incógnita para a maioria das pessoas. Assim sendo, uma série que as simule, retrate, ou imagine, é curiosa.

Baseada no filme de 2014 "The Sea of Tranquility", esta série de 2021 está disponível na Netflix e conta com oito episódios, que parecem pouco.

The Silent Sea | 6,9/10 ⭐

Num futuro em que a Terra parece estar a colapsar, com falta de água e comida, investigadores são chamados para uma viagem à Lua.

Uma vez na Lua, os também exploradores vão tentar perceber a verdade por detrás de uma estação espacial abandonada no satélite natural.

