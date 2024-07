Kubernetes: o que é e qual a diferença entre esta tecnologia e Docker?

Com a ampla adoção de containers pelas organizações, o Kubernetes tornou-se "padrão" para implantar e operar aplicações. Mas o que é realmente esta tecnologia? E de que forma se distingue do famoso Docker?

O que é o Kubernetes (K8s)?

O Kubernetes (às vezes abreviado como K8s com o 8 a representar o número de letras entre o "K" e o "s") foi criado com base nos 15 anos de execução de workloads em containers da Google e nas contribuições valiosas da comunidade open-source. Inspirado no sistema de gestão de clusters interno da Google, Borg, o Kubernetes facilita todas as tarefas associadas à implantação e à gestão de aplicações.

Esta tecnologia automatiza tarefas operacionais de gestão de containers e inclui comandos integrados para:

Implantação de aplicações;

Implementação de alterações nas aplicações;

Escalonamento para mais e para menos para atender às necessidades de mudança;

Monitorização das aplicações;

E muito mais.

Quais são os benefícios desta tecnologia?

Operações automatizadas

O Kubernetes tem comandos integrados para lidar com grande parte do trabalho pesado que envolve a gestão de aplicações, permitindo automatizar as operações diárias.

Abstração de infraestrutura

Quando instala o Kubernetes, este lida com a computação, a rede e o armazenamento em nome dos seus workloads. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem nas aplicações e não se preocupem com o ambiente subjacente.

Monitorização da integridade do serviço

O Kubernetes executa continuamente verificações de integridade nos serviços, reiniciando os containers que falharam ou pararam e só disponibilizando os serviços aos utilizadores quando confirma que eles estão em execução.

Kubernetes vs. Docker

Muitas vezes interpretadas como uma escolha entre uma ou outra, estas são tecnologias diferentes, mas complementares, para executar aplicações em containers.

O Docker permite colocar tudo o que precisa para executar a aplicação numa "caixa" que pode ser armazenada e aberta quando e onde for necessário. Depois de começar a "encaixotar" as suas aplicações, precisa de encontrar uma maneira de geri-las; e é isso que o Kubernetes faz.

Kubernetes é uma palavra grega que significa "capitão". Assim como o capitão é responsável pela jornada segura do navio no mar, o Kubernetes é responsável por transportar e entregar essas caixas em segurança para os locais onde possam ser usadas.

O Docker não é uma alternativa ao Kubernetes. Portanto, não é uma questão de um vs. outro. Trata-se de usar o Kubernetes com o Docker para armazenar as aplicações em containers.

