Larga maioria trocaria os pneus do carro por uns pneus sem ar (como os da Michelin)

Os pneus sem ar não são, ainda, os comummente utilizados. Contudo, já foram desenvolvidos e as empresas tecem largas promessas às suas vantagens, nomeadamente à durabilidade. Por serem promissores, questionámos os nossos leitores relativamente à possibilidade de trocarem, ou não, os seus pneus atuais por uns sem ar. Conheça os resultados.

Trocaria os pneus do seu carro por uns pneus sem ar (como os da Michelin)?

Finalizada a última questão, segue, agora, a divulgação de todos os resultados através da análise das 2285 respostas obtidas.

Os resultados mostram que a grande maioria dos leitores que participou na última questão, 1703, que corresponde a 75%, trocaria os pneus do seu carro por uns pneus sem ar como os desenvolvidos pela Michelin. Num número inferior, 582 inquiridos (25%) respondeu que não trocaria.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

No sentido de compreender os resultados, pode ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

