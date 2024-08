Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para agosto

As férias estão aí e, com elas, uma disponibilidade maior para filmes e séries. A Netflix tem um leque de estreias preparado para agosto e, hoje, mostramos-lhe o que esperar deste mês. Espreite as novidades na popular plataforma de streaming para agosto.

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - O Fiel Jardineiro

Após o homicídio da esposa, um diplomata britânico começa uma investigação internacional para descobrir a verdade e desvenda uma conspiração sinistra.

O Fiel Jardineiro

Dia 1 - Mad Men T1-T7

Na Nova Iorque dos anos 60, esta série mostra a realidade de uma agência de publicidade numa época em que a perversidade do negócio tinha o seu glamour.

Mad Men

Dia 1 - O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas

Se Sal amava Andie, porque a matou? E se ela morreu, onde está o corpo? Nesta série policial, já disponível na Netflix, a jovem Pip decide desenterra um caso arquivado.

O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas

Dia 1 - Mon Laferte, te amo

Neste filme, a artista e cantora Mon Laferte faz um relato intimista da sua vida entre uma digressão mundial, a maternidade e as suas feridas mais profundas.

Mon Laferte, te amo

Dia 2 - Salvar Bikini Bottom: O Filme da Sandy Cheeks

Neste filme de entretenimento, Sandy Cheeks reencontra a sua família de esquilos durante uma aventura no Texas. Apesar de adorar ciência, este momento levanta questões sobre o lugar onde ela pertence.

Salvar Bikini Bottom: O Filme da Sandy Cheeks

Dia 2 - Rabel Moon: Versão do Realizador (Parte Um)

A saga de ficção científica de Zack Snyder expande-se com "Capítulo Um: Cálice de Sangue", a versão do realizador sobre a busca por guerreiros para defender uma lua pacífica.

Rabel Moon: Versão do Realizador (Parte Um)

Dia 2 - Rabel Moon: Versão do Realizador (Parte Dois)

Em "Capítulo Dois: Maldição do Perdão", numa lua outrora pacífica, guerreiros rebeldes lutam contra as forças do Mundo-Mãe nesta versão do realizador.

Rabel Moon: Versão do Realizador (Parte Dois)

Dia 2 - Magic Mike: A Última Dança

Nesta comédia romântica, Mike está nas lonas e aceita uma oferta misteriosa, mas lucrativa, de uma abastada mulher.

Magic Mike: A Última Dança

Dia 8 - Umbrella Academy T4

Com a estreia da última temporada prevista para o dia 8 de agosto, esta série de ação e ficção científica é baseada na banda desenhada de Gerard Way.

Umbrella Academy

Dia 15 - Perdidos T1-T6

Depois do avião em que viajavam se despenhar numa ilha deserta, um grupo de pessoas distintas tem de adaptar-se ao novo lar e lutar contra as forças enigmáticas da ilha. Esta série icónica chega à Netflix no dia 15 de agosto.

Perdidos

Dia 15 - Emily in Paris T4 - Parte 1

Com a estreia da nova temporada marcada para o dia 15 de agosto, esta série mergulha o telespectador nas boinas e estampados ousados de Emily. Estes são, contudo, apenas uma amostra do seu guarda-roupa inesquecível, criado pela figurinista Patricia Field ("O Sexo e a Cidade").

Emily in Paris

Dia 20 - Histórias do Desporto: O Ladrão de Sinais

Neste documentário de desporto, Connor Stalions aborda, pela primeira vez, as alegações em torno do escândalo de roubo de sinais dos adversários da sua equipa, do Michigan.

Histórias do Desporto: O Ladrão de Sinais

Dia 25 - Scream VI

Os sobreviventes dos assassinatos de Woodsboro mudam-se para Nova Iorque em busca de um novo começo, mas têm de reviver o seu pesadelo quando Ghostface reaparece para os atormentar.

Dia 29 - KAOS

Enquanto a discórdia reina no Monte Olimpo e o poderoso Zeus fica cada vez mais paranoico, três mortais estão destinados a moldar o futuro da humanidade.

KAOS

Dia 29 - Terminator Zero

Um guerreiro de um futuro pós-apocalítico viaja até 1997 para proteger um cientista de Inteligência Artificial que está a ser perseguido por um ciborgue insensível - e indestrutível.

Terminator Zero

Dia 30 - Respira

Esta série dramática de medicina acompanha uma equipa médica num hospital público movimentado, no qual as tensões e o romance fazem subir as pulsações.

Respira

Dia 30 - A Salvação

Ebony Jackson é uma mãe solteira que se muda com a família para começar de novo, mas há algo maléfico na casa nova. Este filme é inspirado em acontecimentos verídicos.

A Salvação

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?