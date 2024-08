Psyche, o asteroide que acumula 90 vezes a riqueza da Terra, é visível hoje

Um pequeno pedaço do asteroide Psyche poderia acabar com a pobreza no mundo. E a NASA enviou uma sonda para o estudar.

Pysche: asteroide rico em ferro, níquel, platina e ouro

Metais como o ouro e a prata são muito valiosos na Terra, mas o seu preço não é nada comparado com os metais preciosos que podem ser encontrados nos asteroides. Um dos mais valiosos é o asteroide Psyche.

Descoberto em 1852, Pyche é um asteroide muito especial. A maioria são simples rochas, mas Pyche é um asteroide metálico com 222 quilómetros de diâmetro, feito quase inteiramente de ferro e níquel. No entanto, tem uma enorme quantidade de metais preciosos, como a platina.

Os investigadores calcularam que o asteroide vale 10 mil biliões de dólares. Ou seja, se dividirmos isso, cada pessoa na Terra receberia 1.250.000 dólares.

Eis como se pode ver o Psyche da Terra

Os planos dos países mais poderosos do planeta incluem a extração de recursos de asteroides. É por isso que a NASA gastou mil milhões de dólares para lançar a missão Psyche, que em outubro passado enviou uma sonda para o asteroide.

Para além dos seus valiosos minerais, que por enquanto ninguém pode extrair, o asteroide é também um tesouro científico, uma vez que os astrónomos acreditam que já foi o núcleo de um planeta da dimensão de Marte.

A sonda da NASA vai concentrar-se no estudo de aspetos como a composição, densidade, gravidade e estrutura interior do asteroide.

Psyche orbita na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, a cerca de 370 milhões de quilómetros da Terra. É mil vezes a distância da Terra à Lua... É por isso que a sonda da NASA vai demorar quase seis anos a lá chegar. Espera-se que chegue lá em agosto de 2019.

Felizmente, a partir de hoje, 6 de agosto, o asteroide Psyche está em oposição ao Sol, o que significa que o Sol o ilumina na nossa direção, fazendo-o brilhar com uma magnitude de 9,6.

Pyche pode ser visto da Terra com um telescópio, se o apontarmos para as estrelas do norte de Capricórnio. O asteroide demora cinco anos terrestres a dar a volta ao Sol e dá uma volta em torno de si próprio de quatro em quatro horas.

Teremos de esperar até 2029 para que a NASA envie as primeiras imagens da sonda.