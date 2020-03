Cinema em casa: 10 filmes para comprar ou alugar na Play Store

Agora que não se pode sair de casa para ir ao cinema, há que se reinventar. Existem inúmeras plataformas que permitem alugar ou comprar filmes, dos mais recentes aos mais clássicos.

Assim, sugerimos-lhes 10 títulos disponíveis na Play Store da Google.

Joker

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), um homem desprezado pela sociedade, não é apenas um caso de estudo realista, mas uma forte lição de vida. Joker foi o grande filme de 2019. Se ainda não viu, esta é a oportunidade.

Alugar: 4,99 €

Comprar: 15,99 €

IMDb: 8,9/10 Estrelas

Frozen II: O Reino do Gelo

Provavelmente já tinha prometido aos seus filhos ir ao cinema ver Frozen II: O Reino do Gelo. Na impossibilidade de sair de casa, então esta pode ser uma excelente solução.

Este é o momento de saber porque é que a Elsa nasceu com poderes mágicos?

Alugar: 3,99 €

Comprar: 12,99 €

IMDb: 7/10 Estrelas

Bloodshot

Baseado na banda desenhada de sucesso, Vin Diesel interpreta assim Ray Garrison, um soldado morto recentemente em combate e ressuscitado como o super-herói Bloodshot pela empresa RST.

Comprar: 15,99 €

IMDb: 5,7/10 Estrelas

O Caso Richard Jewell

Este filme disponível na Play Store em 4K, é um drama que conta a vida de um herói desmorona por causa de um julgamento equivocado. O homem que impediu o atentado de Atlanta, em 1996, foi apontado injustamente como o principal suspeito.

Comprar: 15,99 € (4K)

IMDb: 7,5/10 Estrelas

Once Upon a Time in Hollywood

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e, claro, a genialidade de Quentin Tarantino, fizeram de Era Uma Vez em… Hollywood um dos filmes mais populares do ano passado. Este filme passa-se durante a Era de Ouro de Hollywood, em 1969, em que dois amigos tentam a sua sorte nesta indústria.

Alugar: 3,99 €

Comprar: 15,99 €

IMDb: 7,7/10 Estrelas

Ad Astra

O astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja até os confins do sistema solar para encontrar o seu pai desaparecido. Além disso, pretende desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência do nosso planeta. A sua viagem revelará segredos que desafiam a existência humana e o nosso lugar no cosmos.

Alugar: 4,99 €

Comprar: 18,99 €

IMDb: 6,6/10 Estrelas

Abominável

Abominável é mais um filme de animação disponível na Play Store para comprar ou alugar. Conta a história de uma adolescente e dos seus amigos que embarcam numa jornada épica para reunir um Yeti com a sua amada família. Para isso, têm que chegar ao ponto mais alto do planeta.

Alugar: 6,99 €

Comprar: 14,99 €

IMDb: 7/10 Estrelas

Apollo 11

Para quem é apaixonado pelas viagens espaciais e por aquilo que o Universo esconde Apollo 11 surge como um documentário excelente. Apollo 11 conta com uma nota de 8,2/10 no IMDb, sendo uma história criada com base em filmagens e gravações de áudio durante a viagem espacial.

Alugar: 6,99 €

Comprar: 14,99 €

IMDb: 8,2/10 Estrelas

IT: Capítulo Dois

O segundo capítulo de It foi um dos que mais levou as pessoas às salas de cinema em 2019. Agora, pode assistir a este filme de terror no conforto da sua casa.

Alugar: 4,99 €

Comprar: 15,99 €

IMDb: 6,6/10 Estrelas

Doctor Sleep

Doctor Sleep surge também na categoria de Terror para que esta quarentena tenha mais adrenalina. Marcado por um trauma de infância, Dan Torrance lutou para encontrar paz. Mas essa paz é estilhaçada quando ele encontra Abra, uma miúda com um dom poderoso, conhecido por “o brilho”.