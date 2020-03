Vigor chega à Nintendo Switch

Uma agradável notícia para os apreciadores de shooters, mais concretamente do género Battle Royale e que tenham uma consola Nintendo Switch.

Vigor foi oficialmente confirmado para a consola da Nintendo.

Vigor foi sem dúvida, uma das agradáveis surpresas do ano passado. Este shooter da Bohemia Interactive, com o formato Battle Royale apresenta algumas ‘nuances’ interessantes que fazem dele um jogo mais tático e estratégico que tradicionalmente estes jogos apresentam.

A inclusão de um sistema de perda constante dos nossos recursos (armas, munições, matérias-primas,..) é, sem dúvida, um dos elementos diferenciadores de Vigor e que obriga o jogador a tomar várias decisões, tanto antes, como durante o jogo.

Numa altura em que a concorrência nas consolas de última geração é forte, em particular com o aparecimento de Warzone, Vigor prepara-se para aterrar na consola da Nintendo.

O sucesso de Vigor na Xbox One foi bastante interessante e isso pode ter sido e daí a Bohemia ter avançado com esta migração para a Nintendo Switch.

Petr “pettka” Kolář, responsável pela equipa de desenvolvimento sediada em Praga, referiu isso mesmo: “Após o sucesso de Vigor na Xbox One, decidimos avançar com este lançamento para a Nintendo Switch. Os jogadores de Nintendo Switch terão assim acesso a uma versão especial do jogo, enquanto os jogadores da Xbox One receberão a Season 3“.

Segundo a Bohemia está prevista uma Closed Beta para Vigor que decorrerá entre 9 e 16 de abril, sendo que todos os interessados em participar terão de se inscrever no site do jogo.