O mundo do mercado imobiliário de volta com Real Estate Simulator 2

Como já todos se devem ter apercebido, por várias razões, o mercado imobiliário está ao rubro no nosso país. E mesmo a propósito, encontra-se prestes a ser lançado Real Estate Simulator 2, a sequela de um titulo de gestão cujo tema é precisamente esse mesmo. Venham saber mais...

Após o lançamento de Real Estate Simulator, no ano passado, surge agora a confirmação (sem data concreta ainda) de que a sequela vem a caminho. Real Estate Simulator 2 pega no que de melhor o antecessor tinha e acrescenta uma nova camada de profundidade na jogabilidade.

Com efeito, Real Estate Simulator 2 pega no que de melhor o jogo anterior tinha e acrescenta uma nova camada, mais funcional, e mais completa de todo o processo de compra e venda de imóveis.

Em Real Estate Simulator 2 o jogador vai estar presente (e meter as mãos a massa) em cada momento do processo, seja, na compra de um apartamento a decair, seja nas pinturas e reparações ou no processo de venda final.

A ideia é simples: o jogador pode adquirir apartamentos deteriorados, restaurá-los a partir do zero e revendê-los ao melhor preço para, dessa forma, obter grandes lucros.

Desde a simples limpeza do lixo, passando pelo restauro com aprimoramentos de qualidade ou pela decoração do apartamento com móveis e adereços repletos de estilo, todos os detalhes importam. Cada negócio bem-sucedido deixa o jogador um passo mais perto de se tornar um magnata do mercado imobiliário.

O jogo vai até ao pormenor de permitir ao jogador adquirir a sua própria camioneta, para adquirir e deslocar as mobílias e eletrodomésticos para a nova casa. A logística faz, agora, parte central da estratégia.

Se adicionarmos um ciclo de dia e noite realista, o jogo ganha outra forma, uma vez que a cidade muda com o passar das horas. E, tal como na realidade, o jogador terá a oportunidade de mostrar os apartamentos durante o dia e faça as reformas e arranjos durante a noite.

Entretanto outra melhoria que a equipa dos estúdios Geekon implementou foi a e evitar que surjam écrans de carregamento entre os vários locais do jogo. Agora, todos os apartamentos estão numa única localização, tornando a experiência mais suave e envolvente do que nunca.

Real Estate Simulator 2 será lançado para PC, ainda sem data concreta de lançamento.