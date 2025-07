Vista Geral de IA (ou AI Overview) da Google alvo de queixa antitrust da UE

Conforme acaba de ser avançado pela imprensa internacional, a Google está a ser alvo de uma queixa antitrust da União Europeia (UE) por parte de um grupo de editores independentes devido à sua Vista Geral de IA (ou AI Overview).

Já disponível em Portugal, a AI Overview, ou Vista Geral de IA, oferece respostas rápidas com resumos fornecidos por IA.

Conforme explicámos anteriormente, quando um utilizador quer uma resposta rápida, mas não tem tempo para reunir todas as informações, a Vista Geral entrega uma síntese.

Editores alegam que a Google abusa do seu poder com a Vista Geral de IA

Agora, a Google, da Alphabet, está a ser alvo de uma queixa antitrust da UE por parte de um grupo de editores independentes devido às Vistas Gerais de IA.

Além disso, foi solicitada uma medida provisória para evitar danos alegadamente irreparáveis, de acordo com um documento consultado pela Reuters.

O documento da Independent Publishers Alliance, datado de 30 de junho, apresenta uma queixa à Comissão Europeia e alega que a Google abusa do seu poder de mercado na pesquisa online.

Segundo a imprensa, lê-se no documento:

O principal serviço do motor de pesquisa da Google está a utilizar indevidamente o conteúdo da web para as AI Overviews da Pesquisa Google, o que causou e continua a causar danos significativos aos editores, incluindo editores de notícias, na forma de perda de tráfego, leitores e receitas. Os editores que utilizam a Pesquisa Google não têm a opção de recusar que o seu material seja utilizado para o treino do large language model de IA da Google e/ou para ser explorado para resumos, sem perderem a sua capacidade de aparecer na página de resultados gerais da pesquisa do Google.

Os editores alegam que a Google posiciona as suas Vistas Gerais de IA no topo da página de resultados do motor de pesquisa geral para exibir os seus próprios resumos, que são gerados através de material dos editores.

A par disso, argumentam que o posicionamento no Google prejudica o seu conteúdo original.

Segundo a codiretora executiva da organização sem fins lucrativos britânica Foxglove Legal Community Interest Company, Rosa Curling, "as notícias independentes enfrentam uma ameaça existencial: as Vistas Gerais de IA do Google".