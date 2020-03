Google Play Movies deverá oferecer centenas de filmes… com publicidade

Uma das atividades preferidas, e que mais ajuda a passar o tempo nesta fase em que estamos socialmente isolados, é ver filmes e séries. A Netflix tem sido uma das plataformas mais acedidas para esse fim, mas existem muitas outras capazes de oferecer bons conteúdos.

Agora a Google Play Movies parece estar a minar-se para entrar na competição, com a possível oferta de centenas de filmes, mas com publicidade.

Já aqui deixámos algumas sugestões de filmes e séries que poderia ver na Netflix enquanto estivesse a passar esta fase de quarentena. Para quem quisesse também explorar um pouco mais acerca do que se está a passar neste momento no mundo, deixámos dois documentários sobre o fenómeno das pandemias.

Mas a Netflix não é a única plataforma de filmes, e existem centenas de outros serviços de streaming. Outros exemplos são a Amazon Prime Video, Hulu, Disney +, entre outros.

Apesar de o Google Play Movies não ser visto como um serviço deste âmbito, talvez agora devido à crise do Coronavírus, possa estar prestes de entrar nesta corrida. Mas com um ‘pequeno’ senão.

Google Play Movies poderá oferecer centenas de filmes, mas com anúncios

O serviço de filmes da Google define-se como uma plataforma onde o utilizador pode comprar ou alugar os filmes e programas de TV que mais gosta.

No entanto, segundo algumas informações, parece que o Google Play Movies estará a planear mudanças, no sentido de cativar os utilizadores para aderirem ao seu serviço. O plano consistirá na oferta de centenas de filmes, mas que incluem anúncios.

De acordo com a XdaDevelopers, a desmontagem do APK normalmente possibilita prever alguns recursos que chegarão numa próxima atualização. Assim, na versão v4.18.37 da aplicação para Android, verificaram-se algumas linhas que sugerem que a Google possa disponibilizar vários filmes gratuitos, com publicidade.

Numa das linhas, como pode ver de seguida, lê-se mesmo “centenas de filmes, apenas alguns anúncios”.

<string name="athome_add_birthdate_to_watch">Add birthdate to watch</string> <string name="athome_free_with_ads">Free with ads</string> <string name="athome_free_with_ads_description">Hundreds of movies, just a few ads</string> <string name="athome_introduce_free_movies">Introducing</string> <string name="athome_watch_free_with_ads">Watch free with ads</string>

Para já é apenas uma probabilidade mas, segundo quem sabe, é possível que venha a ser realidade numa próxima atualização da app.

Caso se verifique, provavelmente os utilizadores olharão para o Google Play Movies de outra forma, podendo vir a ser mais uma alternativa concorrente a plataformas como a Netflix.