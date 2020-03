Em tempos de isolamento, os serviços de streaming ganharam novos expectadores. Depois de termos deixado sugestões Netflix, hoje falamos de algumas a não perder na HBO Portugal. Existem séries incríveis, com várias temporadas que o irão ajudar a passar o tempo de uma melhor forma.

Assim, se não sabe bem o que ver, deixamos algumas boas sugestões para começar a ver hoje.

Irmãos de Armas

Band of Brothers é uma série incrível que conta a história vivida pela Companhia Easy de paraquedistas de elite dos Estados Unidos, na 2ª Guerra Mundial. É assim um retrato da crueldade que foi a guerra, da angústia de perder companheiros e de todas as dificuldades inerentes… fome, frio e dor.

Esta série conta com uma classificação de 9,5/10 no IMDb. Realmente, uma série a não perder.

Chernobyl

O desastre nuclear de Chernobil em 1986 foi retratado numa minissérie de 5 episódios bastante profundos. É visível, no entanto, o esforço de salvar a Europa deste acidente e, ao mesmo tempo, a necessidade por parte das autoridades do país em esconder a verdadeira dimensão dos problemas.

Umbre

Classificada como série de drama e crime, Umbre (aka. Shadows) tem três temporadas na HBO Portugal. Este drama, com tons de comédia neo-noir, conta a história de Relu que, depois de entrar para o perigoso mundo da Máfia de Bucareste, tem de viver uma vida dupla como taxista e cobrador para um mafioso poderoso.

Westworld

Westworld é uma série inspirada no filme de 1973 sobre um parque temático futurista povoado por seres artificiais. Aliás, a terceira temporada acabou de estrear e terá novos episódios durante as próximas semanas.

Os Sopranos

Nos clássicos das séries entra assim Os Sopranos, com 6 temporadas e uma avaliação de 9,2/10 no IMDb. A aclamada série, vencedora de 21 prémios Emmy, dá-nos uma visão humoristicamente negra de uma família do crime de Nova Jérsia, cujo patriarca recorre frequentemente à sua terapeuta para superar os problemas nos negócios e na vida privada.

Veep

Saltando agora para o universo da comédia, sugerimos Veep. A antiga Senadora Selina Meyer torna-se Vice-presidente e descobre que o trabalho não é nada como esperava, mas é tudo o que a avisaram que seria.

Pode então contar com 7 temporadas de um desenrolar de toda esta história.

Auga Seca

Auga Seca é uma produção ibérica da RTP e da Televisión de Galicia. É assim um encontro entre Portugal e Espanha, numa história dramática que começa com um suicídio que não convence ninguém e que acaba por desvendar o mundo oculto do tráfico de armas.

A série vai estrear amanhã na HBO Portugal, mas já foi exibida na RTP 1 e está disponível na RTP Play.

Silicon Valley

Na corrida ao ouro de Silicon Valley, os mais qualificados são os menos capazes de gerir o sucesso. Mike Judge presenteia-nos com o seu humor irreverente, em parte inspirado nas suas experiências, enquanto engenheiro em Silicon Valley.

Para esta quarentena pode contar com 6 temporadas já disponíveis na sua totalidade.

ZeroZeroZero

Esta série é uma estreia deste ano com 8 episódios disponíveis, contando, aliás, com uma nota de 8,2/10 no IMDb. ZeroZeroZero segue a jornada de um carregamento de cocaína, desde o momento que um cartel de criminosos italianos decide comprá-la até a mercadoria ser entregue e paga, passando pelo embalamento no México e envio através do Oceano Atlântico.

The Outsider

Por fim, The Outsider surge também como uma série de 2020. Nesta história é explorado o homicídio de um jovem rapaz de uma força misteriosa que acaba por rodear o caso.

