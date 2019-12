As últimas estreias de séries Netflix para ver antes que o ano acabe

O ano está a chegar ao fim e o balanço, em termos de lançamentos de novas séries e novas temporadas de grandes séries, não podia ser melhor. É certo que também assistimos a muitos fracassos, talvez Game Of Thrones, perante o público tenha sido um deles. No mundo de séries Netflix, When They See Us, a nova temporada de La Casa de Papel ou de Stranger Things, são, no entanto, algumas das que se destacam positivamente.

Mas como ainda faltam uns dias para o ano acabar, estas são algumas das estreias recentes e futuras que ainda vai a tempo de ver na Netflix.

As últimas estreias de séries Netflix

Perdidos no Espaço

No mundo das séries Netflix, Perdidos no Espaço estreia-se com a segunda temporada. A família Robinson enfrenta novos perigos e aventuras! Com a Jupiter 2 retida num misterioso planeta totalmente coberto por um oceano e sem o seu adorado Robô, os Robinson têm de colaborar uns com os outros, com a interesseira e manipuladora Dra. Smith, e com o sempre encantador Don West. Assim, conseguirão regressar à Resolute para se juntarem aos restantes colonos.

No entanto, rapidamente, descobrem que nem tudo é o que parece. Uma série de incríveis novas ameaças e inesperadas descobertas surge enquanto procuram uma solução para encontrarem o Robô e regressarem a Alfa Centauri em segurança. Esta família faz de tudo para se manter em segurança: afinal de contas, a sobrevivência é a especialidade dos Robinson.

Velocidade Furiosa: Espiões ao Volante

Velocidade Furiosa: Espiões ao Volante é uma série infantil baseada na saga de filmes com o mesmo nome.

No entanto, nestes desenhos animados uma agência governamental recruta o piloto adolescente Tony Toetto e os seus amigos destemidos para se infiltrarem como espiões numa organização criminosa.

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened – Estreia a 30 de dezembro

Para os fãs de Anime eis que há também uma estreia de peso no mundo das séries Netflix. Em The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, Kusuo e os seus amigos regressam para mais tropelias psíquicas. Contudo, como se não bastassem os problemas que já tinha antes, agora tem ainda mais.

O Vizinho – Estreia a 31 de dezembro

Javi, em mais uma das estreias de séries Netflix, pensa que o universo gira à volta do seu umbigo, mas a sua vida sofre uma reviravolta quando se torna Super-Herói. O problema surge quando a sua ex tenta descobrir a sua identidade.

The Degenerates – Estreia a 31 de dezembro

A segunda temporada de The Degenerates chega no último dia do ano à plataforma Netflix. Esta série de stand-up comedy chega com seis novas atuações loucas e sem filtros de Adrienne Iapalucci, Donnell Rawlings, Jim Norton, Nikki Glaser, Ms. Pat e Robert Kelly.