Dos clássicos que temos no universo da informática, há alguns que se destacam de forma muito grande. Temos aqui o Winamp, um leitor multimédia que muitos ainda se lembram de usar, para ouvir todos os MP3 que tinham nas suas coleções.

Este parece estar a regressar, desta vez com ainda mais ímpeto, com tudo o que o identificava. Ainda não tem data para chegar, mas promete muito e quer revolucionar este leitor multimédia.

Ainda está longe de ser uma realidade, mas há uma novidade que está a ganhar forma. O clássico leitor multimédia Winamp está prestes a ganhar uma atualização, trazendo-o de volta ao que era o seu espaço.

Este leitor multimédia foi um dos mais usados há alguns anos, onde (quase) todos os utilizadores o tinham presente nos seus PCs. Focado em ler os MP3 dos utilizadores, tinha ainda mais algumas capacidades extra disponíveis.

Depois de ter desaparecido do radar, fruto de algumas atualizações mal sucedidas, o Winamp foi agora apresentado como estando a regressar. A empresa que detém a marca prepara-se para ter uma nova versão no mercado e irá mudar muita coisa.

A nova versão está ainda envolta num grande segredo, não se sabendo o que trará, nem quando trará. Ainda assim, os criadores do projeto prometem novidades e um leitor multimédia completamente diferente do habitual e do que os utilizadores esperam.

Há referências à produção de conteúdos e à forma como os criadores vão poder ter aqui uma ferramenta para ajudar. Tudo aponta para que seja apoiado com uma plataforma que deverá ser similar a um serviço de streaming, como já conhecemos várias propostas.

Os novos criadores do Winamp têm já o registo para quem quiser testar a novidade, ainda que não exista uma solução para ser usada. Provavelmente será desta vez que o Winamp regressa, mas precisa de ser numa estrutura que lhe possa permitir crescer e ter outros serviços e outras funcionalidades.