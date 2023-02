1080p Premium – que recurso é este a ser testado pelo YouTube?

O YouTube está a trazer ainda mais novidades, incluindo, os podcasts para o YouTube Music. Mas agora existem alguns utilizadores Premium que estão a relatar a existência de uma nova opção de qualidade de vídeo. Além do normal 1080p, agora surge a opção 1080p Premium.

Alguns utilizadores do YouTube, em concreto do plano Premium, estão a dar conta da existência de uma nova opção de qualidade de vídeo. Além da opção normal de reprodução a 1080p, existe a opção "1080p Premium" com uma nota abaixo que diz que oferece "Enhanced bitrate".

Ao The Verge, um porta-voz do YouTube, disse que está a ser testada uma nova qualidade de vídeo, sendo que está disponível apenas para "um pequeno grupo de subscritores do YouTube Premium".

Trata-se então, tal como descrito, de uma "versão de taxa de bits aprimorada de 1080p que fornece mais informações por píxel, que resulta numa experiência de visualização de maior qualidade".

No Reddit onde o tema é abordado, os utilizadores acham que a resolução padrão de 1080p no site é de baixa qualidade, portanto, um bitrate maior poderá ser suficiente para melhorar a qualidade, sem que sejam consumidos mais dados.

Segundo a informação partilhada até ao momento, depois da fase de testes, esta opção deverá continuar limitada os utilizadores do YouTube Premium. De notar que o serviço oferece 3 meses gratuitos e depois o preço é de 8,49 €/mês. O plano familiar que permite ter 5 membros da família custa 12,99 €/mês com um mês gratuito e existe ainda um plano para estudante de 4,99 €/mês.