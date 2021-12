As baterias num carro elétrico são um dos elementos mais importantes e essenciais. A sua substituição é cara e nem sempre parece compensar para os condutores destes carros elétricos. A prova ficou agora neste novo caso.

Preparadas para fazer muitos quilómetros, as baterias dos carros elétricos parecem ser uma dor de cabeça em fim de vida ou quando é necessário trocar. A frustração de um condutor levou a que simplesmente explodisse o seu Tesla Model S.

Tudo começou com problemas com as baterias

Este novo caso envolve um Tesla Model S e o seu dono, e pode ser descrito como verdadeiramente bizarro. O resultado final não é o mais pacifico, mas o condutor marcou a sua posição e alertou para esta situação.

A história inicia-se com um problema nas baterias do Tesla Model S de Tuomas Katainen tiveram um problema. Este modelo de 2013, que circulava nas estradas da Finlândia, apresentou, já fora da garantia, problemas num módulo de bateria.

Encontrada a solução para um Tesla Model S

O preço apresentado foi escandaloso e rondou os 22 mil dólares (19.400 euros). Segundo Tuomas Katainen, esta substituição ficou fora que questão por o seu carro valor perto de 35 mil euros e por não ter acesso a material para realizar diretamente a reparação.

Explodir foi a solução mais simples e mais radical

Com várias soluções possíveis, Tuomas Katainen acabou por escolher a mais radical e resolver colocar um ponto final na sua relação com o seu Tesla Model 3. Decidiu que queria explodir o carro e assim chamar à atenção da Tesla e marcar uma posição.

Encontrou facilmente parceiros para esta sua missão, tendo contactado o canal do YouTube Pommijätkät. Estes são conhecidos por explodir coisas e neste caso não foi diferente. Com apenas 30 kg de explosivos foi possível cumprir o objetivo. De notar que o Tesla Model S não tinha baterias e nem motores quando explodiu.

O problema das baterias deverá melhorar com o tempo e com o maturar da tecnologia. Ainda assim, e como se vê, existem ainda casos em que não compensa a troca deste elemento essencial e que com o tempo vai perdendo as suas capacidades.