Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Onde consigo aprender rapidamente a programar?

Olá, muito boa tarde!! Envio-vos este email, cobrando um pouco da vossa atenção, pois não sei mesmo para onde me guiar e penso que vocês sejam o que melhores informações me conseguirão dar meus caros! Antes de mais nada, parabéns pelo projeto, todos ou quase todos os dias vou, pelo menos, dar uma olhada no conteúdo novo. São, sem dúvida, uma referência a nível nacional!!! Por esse motivo, queria vos perguntar o seguinte: Gostaria de mudar de vida e entrar dentro do mundo da programação de Apps. Uma vez que tenho o curso profissional de informática, e que sinto que a minha vida se encontra um pouco estagnada, gostaria de saber se conseguem me dar indicações de onde poderia me formar nessa área (sem envolver universidade por exemplo)? Com os melhores cumprimentos e desejando um ótimo resto de fim de semana, acompanhado de um natal e umas entradas em 2022 ainda melhores, José Leal!!

Resposta:

José,

O meio digital é atualmente uma solução muito utilizada para aprendizagem autónoma, e conseguem-se obter os devidos certificados que são valorizados por quem faz o recrutamento.

Plataformas como a Coursera, ou mesmo o Udemy, são atualmente muito populares e eficazes na aprendizagem. É claro que há cursos bons e outros menos bons, e por essa razão é não só importante fazer uma escolha certa quanto ao nível e objetivo de aprendizagem, mas também ler as avaliações dadas a cada curso para conhecer a opinião de quem já o fez.

Depois há imensos locais onde o Google nos leva para obter soluções dos problemas e dúvidas que vão aparecendo. O stackoverflow é uma das plataformas mais populares.

[Respondido por Hugo Cura]

Quais as melhores colunas wireless/bluetooth para utilização mista?

Boa tarde. deixo aqui a seguinte sugestão Nesta altura é normal as marcas fazerem promoções e reduções de preços nos equipamentos, assim sendo já se lembraram de fazer um teste/comparativo de colunas wireless/bluetooth para utilização mista? Utilização para ouvir música e também para substituir as barras de som que tanto em voga estão agora? Num contexto 2 em um seria uma mais valia ter um equipamento destes que pudesse cumprir estas duas funções. obrigado e Boas festas Mário Carvalho

Resposta:

Mário,

O conceito de “utilização mista” é um pouco subjetivo, quando se refere a ouvir música e a servir como um sistema de som de TV. As opções são imensas, e sem um orçamento definido (que é o que normalmente condiciona tudo) e os casos de uso bem descritos, não é fácil dar sugestões.

Ambos os tipos de dispositivos podem servir, ou não, os dois propósitos, só depende dos requisitos e exigências de cada utilizador. Sistemas de som de alta-fidelidade sem fios têm um custo muito elevado, que normalmente saem fora do orçamento do utilizador comum (para casos de elevada exigência)

Poderemos estabelecer uma faixa de preços e fazer várias possíveis sugestões, mas, claro, mais uma vez, é difícil ter uma abrangência de tipo de utilização e funcionalidade equilibrada.

Vamos considerar a sua sugestão e, mesmo que sem sugestões específicas, tentar elaborar um guia que oriente o utilizador a fazer a escolha acertada. Obrigado pela sugestão.

[Respondido por Hugo Cura]

Como remover de vez o OneDrive do Windows?

Eu nunca usei nem vou usar O OneDrive mas incomoda-me porque aparece regularmente uma pasta ou ficheiro com esse nome que apago. Parece que, contra a minha vontade a Microsoft instalou uma inutilidade no meu computador. Gostaria de saber como remover esta inutilidade de vez. Agradeço. José Luis Fino

Resposta:

José,

Sendo o OneDrive um produto da Microsoft, totalmente integrado no Windows e no seu ecossistema, a Microsoft tira naturalmente proveito disso, procurando incutir o seu produto de armazenamento cloud aos utilizadores do seu sistema operativo Windows.

Há forma de remover o recurso do OneDrive do Windows, nomeadamente a inicialização da aplicação OneDrive no arranque do sistema, a pasta no Explorador do Windows e ainda algumas tarefas agendadas no sistema, eu próprio já o fiz. São alterações feitas ao nível do registo, portanto, num ponto que pode ser crítico para o sistema, caso seja mal feito.

O problema é que, a cada grande update do Windows (não os de segurança semanais, mas os que surgem por trimestre/semestre), o OneDrive volta a ser reposto e tudo o que foi manualmente removido volta a surgir.

Dado isto, a minha recomendação é para habituar a ignorar caso não seja utilizador, pois o trabalho de remover não me parece justificar o resultado obtido, que é apenas temporário.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando é que o meu Xiaomi vai receber a MIUI 12.5?

People de peopleware, O meu Xiaomi mi mix 2S está com a MIUI 12.0.3, mas supostamente existe a versão 12.5. Sempre que tento verificar se há actualização, diz-me que de momento não há actualizações. Porquê acontece isto? Obrigado. Nicolas Fernandes

Resposta:

Nicolas,

A Xiaomi está a trazer a MIUI 12.5 de forma gradual e com muito cuidado para os utilizadores. Esta é uma atualização que vem corrigir alguns problemas que a marca descobriu na versão anterior e que eram urgentes que fossem tratados.

Quanto a ainda não ter a versão 12.5 da MIUI, isto deve-se a que o seu smartphone ainda não tenha sido contemplado com esta nova versão.

Deverá aguardar algum tempo até que a nova versão seja disponibilizada ou, quem sabe, não chegue, entretanto, a MIUI 13, que deve ser apresentada já na próxima semana.

[Respondido por Pedro Simões]

Como criar os meus mapas no Google Maps do Android?

Bom dia, sou um leitor atento de todo o vosso conteúdo, sendo a página a nível nacional e internacional que mais me tira dúvidas e onde mais aprendo, desde já os meus parabéns. Venho tirar umas dúvidas que já tenho a algum tempo. Com a notícia de uma nova funcionalidade no Google Maps, lembrei-me de perguntar se é possível gravar um planeamento de um trajeto através da aplicação android, ou seja, no computador eu consigo ir á opção de "guardados" / "Mapas"/ e depois "criar novo mapa" e assim gravar para uma futura utilização. A minha pergunta é se vocês sabem se é possível fazer isso também numa plataforma Android.

Tenho também outra curiosidade, o Google Maps grava a nossa linha cronológica, mas para ver onde eu passei tenho de ir ao dia em que fiz esse trajeto. Sabe se é possível no Google Maps ou existe outra aplicação que mostre todos os locais onde passamos num só mapa e não ter de procurar na linha cronológica pela data de passagem para saber se já passamos naquela estrada ou local. Por exemplo, o mapa de Portugal mostrava-me num só mapa todos os locais que já percorri. Muito obrigado e feliz Natal para toda a equipa Daniel Alves

Resposta:

Daniel,

Sendo o Google Maps um serviço da Google, é normal que as funcionalidades da versão web e da versão Android andem próximas e a complementarem-se.

O que pede na primeira parte da sua questão é possível e está já disponível há algum tempo. Na verdade, tem sofrido algumas alterações, para se tornar ainda melhor.

Na interface da última versão do Google Maps vai entrar uma barra que lhe dá acesso a opções diretas neste serviço.

Aceda assim a Guardado e crie uma nova lista. Aqui vai colocar os pontos que quer visitar, podendo até ordenar a sua apresentação e a posição na lista. Esta será uma lista privada e com um nome sugestivo.

Quando quiser percorrer esse trajeto, com todos esses pontos que definiu, só precisa de a procurar ou aceder diretamente na lista de listas, na área Guardado.

Quanto à segunda questão, e como esperado, existe também uma solução. Se quer ver os pontos por onde passou, só precisa de alterar a vista para Locais, Cidades ou Mundo.

Aqui, e no smartphone, vai ter uma visão total dos locais por onde andou desde sempre.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual a forma mais simples de limpar uma conta Gmail?

Olá Pplware, Com o ano a terminar, resolvi fazer uma limpeza à minha conta Gmail para ganhar algum espaço e eliminar mensagens mais antigas, que nunca mais vou ler. O problema é que esperava ter uma interface simples por parte da Google para fazer esta purga que entendo ser simples. Assim, e por não a interface esperada, recorro ao Pplware com uma simples pergunta. Como faço eu esta gestão de forma simples e fácil? Obrigado e votos e de boas festas, Cristina Perez

Resposta:

Cristina,

Mesmo não tendo, como disse, uma interface simples, esta gestão no Gmail é muito fácil e rápida.

Já abordámos este tema várias vezes e sempre com receitas que pode seguir, quer seja para encontrar mensagens por tamanho, por data e até por terem presentes anexos de determinado tipo.

Deixamos abaixo 3 links que poderá usar para conseguir o que nos está a pedir na sua mensagem:

Com toda esta informação essencial, só nos resta mesmo desejar boas limpezas.

[Respondido por Pedro Simões]

