Tesla oferece design e software do Model S e Model X em código aberto

Apesar de ser uma empresa focada no lucro, a Tesla tem uma posição única face à partilha de conhecimento e de todas as soluções que cria. A reforçar este seu plano está uma novidade anunciada por Elon Musk. Em breve, a Tesla vai garantir o acesso ao design e software do Model S e Model X em código aberto.

Novo capítulo para dois ícones da mobilidade elétrica

A Tesla prepara-se para partilhar com o mundo todos os segredos técnicos dos históricos Model S e Model X. Num movimento que reforça a transição da empresa para novas tecnologias, a fabricante norte-americana confirmou que vai disponibilizar publicamente os ficheiros de design, a engenharia e o código do software de ambos os veículos. A medida repete a fórmula aplicada ao Roadster original no final de 2023.

Entrega à comunidade todo o conhecimento acumulado ao longo de mais de uma década. Esta abertura de dados acontece numa altura em que a produção de ambos os automóveis chegou ao fim. A linha de montagem na fábrica de Fremont encerrou no segundo trimestre de 2026. Abre espaço no ecossistema industrial da marca para prioridades como o robô humanoide Optimus e o veículo autónomo Cybercab.

Tesla volta a abrir as suas portas à comunidade

Com as encomendas personalizadas fechadas, a compra destes dois modelos fica agora limitada aos veículos ainda disponíveis no stock global. Lançado em 2012, o Model S redefiniu as expectativas do mercado ao demonstrar que uma berlina elétrica de luxo podia oferecer elevada autonomia, aceleração impressionante e atualizações de software remotas.

Anos mais tarde, em 2015, o Model X reforçou essa visão no formato SUV, marcando o setor com as caraterísticas portas em asa de falcão e uma forte aposta na segurança. Ambos funcionaram como pilares para a afirmação global da marca no transporte sustentável. A abertura da documentação técnica traz vantagens diretas para os proprietários e para o mercado automóvel.

Design e software do Model S e Model X em código aberto

Ao disponibilizar ferramentas de diagnóstico, esquemas de sistemas elétricos e código de controlo das baterias, a Tesla garante que a frota em circulação pode ser mantida com maior facilidade. As oficinas independentes passam a ter os recursos necessários para efetuar reparações complexas fora da rede oficial. Reduzem assim custos de manutenção e prolongando a vida útil dos veículos.

Para além do impacto prático no ecossistema de reparação, a iniciativa serve de fonte de estudo para engenheiros, estudantes e entusiastas de tecnologia. O acesso à arquitetura de software e à gestão dos motores permite analisar soluções reais que moldaram a indústria dos veículos elétricos. Esta decisão enquadra-se no compromisso assumido pela marca em partilhar patentes para acelerar a transição energética.