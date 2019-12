Tesla? Nissan é o maior fabricante mundial de veículos elétricos

A Nissan continua a reforçar a presença nas frotas de automóveis elétricos. A fabricante revelou recentemente que os LEAF e e-NV200 continuam no topo das preferências das empresas e entidades públicas portuguesas.

Estes dois modelos, atualmente em circulação em Portugal, poupam diariamente 21 toneladas de CO2 (ou seja, 8 mil toneladas por ano).

Numa altura em que se torna cada vez mais frequente a mudança nas frotas das empresas e dos organismos públicos para os benefícios da mobilidade com emissões zero, a escolha tem sido a Nissan. Segundo o Diretor-geral da Nissan em Portugal, Antonio Melica…

A Nissan lidera uma irreversível mudança rumo à eletrificação da mobilidade, uma mobilidade mais limpa, sustentável e também mais entusiasmante. Atualmente, em Portugal, os condutores de automóveis 100% elétricos da Nissan evitam diariamente a emissão de 21 toneladas de CO2, ou seja quase 8 mil toneladas por ano. Este contributo para a descarbonização é feito em grande parte pelas empresas que optaram pelo LEAF e e-NV200 e que assim juntam este benefício para o ar que respiramos, às vantagens de utilizarem automóveis com custos de utilização muito mais baixos que as alternativas a combustíveis fósseis.

Nissan LEAF o veículo elétrico mais vendido de sempre

A Nissan é o maior fabricante mundial de veículos elétricos, sendo o LEAF o veículo elétrico mais vendido de sempre. Ao todo já foram vendidas mais de meio milhão de unidades.

Também em Portugal o Nissan LEAF – que recentemente foi reforçado com a chegada do LEAF e+, com bateria de 62kWh e autonomia de 528km em ciclo urbano (WLTP) – continua a ser líder com 1.556 unidades vendidas de janeiro a novembro deste ano e quase 4,5 mil unidades nas estradas nacionais.