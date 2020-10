Tesla Model Y de sete lugares começa a ser fabricado no próximo mês

O novo Tesla Model Y foi anunciado em março de 2019 e parece estar finalmente pronto para começar a chegar às estradas. Elon Musk já confirmou que a sua produção terá início já no próximo mês.

As primeiras unidades começaram a ser distribuídas ainda este ano.

O Tesla Model Y

O novo Model Y foi apresentado no início de 2019 como um SUV compacto. A empresa afirmou, na altura, que se trata, portanto, de um carro mais espaçoso do que o Model 3, mas menos massivo do que, por exemplo, o Model X.

Segundo a descrição da marca, o Model Y garante máxima versatilidade, sendo capaz de transportar 7 passageiros e a respetiva carga. Além disso, os bancos da segunda fila podem ser rebatidos individualmente, criando um espaço de armazenamento flexível. O porta-bagagens apresenta um compartimento adicional no interior, o que facilita e agiliza as operações de carga e descarga

A versão Performance garante uma autonomia de 480km, podendo atingir uma velocidade máxima de 241km/h. Em termos de aceleração vai dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos.

Há ainda a versão Long Range, com autonomia para 505 km e com uma velocidade máxima de 217 km/h, indo dos 0 aos 100 km/h em 5,1 segundos.

O SUV da Tesla chega ainda este ano

Agora, Elon Musk, através da sua conta no Twitter, revela que a produção do Model Y vai iniciar em novembro. Mais que isso, o carro começará mesmo a ser distribuído em 2020, como havia sido anunciado há quase dois anos.

Em dezembro, as primeiras unidades começarão a ser distribuídas.

Atualmente, pode encomendar o seu Tesla Model Y em duas versões. A Long Range está disponível a partir de 65 mil euros. A versão Performance, com um pouco menos de autonomia, mas capaz de atingir uma velocidade máxima mais elevada, está disponível a partir de 71 mil euros.

Em ambas as versões, há a indicação de que a produção tem início previsto para 2021.