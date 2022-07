Tesla condenada a pagar mais de 10 milhões de dólares pela morte de um jovem

Após 3 anos de julgamento, a Tesla foi condenada a pagar 10,5 milhões de dólares à família de um jovem de 18 anos que morreu num acidente com um elétrico da marca. Apesar da Tesla apenas ser responsável por 1% do acidente, o júri considerou a Tesla negligente no acidente com um Model S 2014.

Nesse acidente, que ocorreu em 2018, morreram dois dos 3 ocupantes da viatura.

Tesla condenada por 1% de responsabilidade

Em maio de 2018, dois adolescentes de Fort Lauderdale morreram e um terceiro ficou ferido depois de o Tesla Model S, conduzido por Barrett Riley, de 18 anos, ter colidido contra uma parede de betão a 187 km/h. Conforme é relatado, o veículo rapidamente pegou fogo após o acidente, o que não é invulgar após violentos acidentes a alta velocidade, independentemente de serem carros elétricos ou térmicos.

Em 2019, a família de Riley decidiu processar Tesla por aquilo que afirma ser um conjunto de baterias defeituosas que levou ao incêndio e que Tesla "não avisou os compradores dos seus veículos do estado perigoso da bateria".

Além disso, no processo judicial movido pelos pais de Riley, estava referido que o carro tinha um limitador de velocidade instalado num centro de serviço Tesla dois meses antes do acidente. Contudo, Riley aparentemente mandou removê-lo noutro centro de serviço sem o conhecimento dos seus pais. A família da vítima também culpa a Tesla por este facto, pois não deveria ter acontecido esta alteração.

3 anos de julgamento até ao veredito final

Este caso correu as salas do tribunal durante 3 anos até ir a julgamento, mas o júri já deu o seu veredito e, de acordo com a Lei360, concederam à família 10,5 milhões de dólares, embora só pudessem colocar 1% de responsabilidade sobre Tesla e o resto sobre o Riley e o seu pai:

O júri considerou a Tesla negligente por um acidente num Modelo S de 2014 que matou dois adolescentes da Florida e atribuiu à família 10,5 milhões de dólares. No entanto, este pagamento é o resultado de apenas 1% de responsabilidade e a maior parte da culpa foi atribuída ao condutor adolescente e ao seu pai.

Tesla aprende com os erros

Pouco tempo depois do acidente, a empresa de Elon Musk lançou uma nova funcionalidade de limitação de velocidade numa atualização de software dedicada a Riley. A funcionalidade permite a qualquer proprietário Tesla introduzir um limitador de velocidade nos seus veículos, em vez de passar pela empresa como fez a família Riley.

A Tesla comentou originalmente a ação judicial:

Os nossos pensamentos continuam a estar com as famílias afetadas por esta tragédia. Infelizmente, nenhum carro poderia ter resistido a um acidente de alta velocidade deste tipo. O Modo Limite de Velocidade da Tesla, que permite aos proprietários de Tesla limitar a velocidade e aceleração do seu carro, foi introduzido no ano passado como uma atualização OTA homenagem ao filho do nosso cliente, Barrett Riley, que tragicamente faleceu no acidente.

Sobre o veredito, a empresa não comentou.