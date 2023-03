Sugestão Pplware: ebikes Bezior X500 Pro e Bezior XF001

As bicicletas elétricas estão muito mais acessíveis e têm vindo então trazer mais adeptos para as estradas, que optam por deixar o carro na garagem. Se está a pensar comprar uma, conheça as ebikes Bezior X500 Pro e Bezior XF001.

Bezior X500 Pro

A Bezior X500 Pro apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 10,4Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 5 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 30 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26" e largura de 5 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa apenas 23 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike Bezior X500 Pro está disponível com grande desconto, por apenas 899,99€ (IVA incluído). O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Bezior X500 Pro

Bezior XF001

A bicicleta está disponível nas cores preto e verde e tem um design mais retro, com estrutura em alumínio e com banco e punhos em pele castanha.

A bateria tem 48V e uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, sendo esta uma limitação de velocidade máxima legal. O limitador pode, no entanto, ser desativado.

Há um modo 100% elétrico (com autonomia para 35km), o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A Bezior XF001 tem roda de 20″ e largura de 10 cm, suporta peso até 120 kg, sendo que a bicicleta pesa 30 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike Bezior XF001 está disponível também com grande desconto, por apenas 1319,99€ (IVA incluído), utilizando o código NGN159G. Também neste caso, e tal como em toda a loja, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem encargos adicionais na entrega.

Bezior XF001