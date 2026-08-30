Gasóleo fica mais barato em Espanha: desconto sobe para 20 cêntimos

Os automobilistas que abastecem em Espanha vão ter uma ajuda adicional a partir desta terça-feira. O desconto aplicado ao gasóleo através do Imposto sobre Hidrocarbonetos vai aumentar para 20 cêntimos por litro, numa tentativa do Governo espanhol de travar o impacto da forte subida dos preços dos combustíveis.

A medida entra em vigor a 1 de setembro e representa o dobro do desconto aplicado durante o mês de agosto, que se situava nos 10 cêntimos por litro.

Gasóleo subiu 15,7% num ano

A decisão está diretamente relacionada com a evolução do preço do gasóleo. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística espanhol, o preço deste combustível aumentou 15,7% em julho, em termos homólogos.

A subida ultrapassou o limite de 15% definido no plano de resposta às consequências do conflito no Médio Oriente. Como consequência, foi ativada automaticamente a chamada cláusula de salvaguarda, obrigando o Governo espanhol a reforçar a redução fiscal prevista para setembro.

O plano inicial previa uma redução progressiva do apoio aos combustíveis: 15 cêntimos por litro em julho, 10 cêntimos em agosto e apenas 5 cêntimos em setembro. No entanto, a forte subida do gasóleo levou à reposição do desconto de 20 cêntimos por litro.

E a gasolina?

A situação é diferente para a gasolina. O desconto aplicado a este combustível vai baixar de 10 para 5 cêntimos por litro em setembro, mantendo-se o processo de redução gradual das ajudas previsto pelo Governo espanhol.

Ou seja, a partir de terça-feira, o gasóleo passa a beneficiar de um desconto fiscal significativamente superior ao da gasolina.

A medida surge numa altura em que os combustíveis continuam sob pressão. Desde o início do verão, o preço do gasóleo em Espanha aumentou de forma significativa, impulsionado sobretudo pela instabilidade geopolítica e pelo aumento dos custos energéticos.

Para os portugueses que vivem perto da fronteira ou que habitualmente atravessam a fronteira para abastecer, a subida do desconto espanhol poderá tornar o abastecimento em Espanha ainda mais interessante, dependendo naturalmente da evolução dos preços praticados pelas diferentes estações de serviço.

Assim, a partir de 1 de setembro, cada litro de gasóleo em Espanha terá uma redução fiscal de 20 cêntimos, enquanto a gasolina ficará pelos 5 cêntimos.