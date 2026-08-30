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Gasóleo fica mais barato em Espanha: desconto sobe para 20 cêntimos

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Yamahia says:
    30 de Agosto de 2026 às 13:56

    “…A subida ultrapassou o limite de 15% definido no plano de resposta às consequências do conflito no Médio Oriente…”
    Em PT já aumentou 40 e tal % mas não faz mal pq o tuga ganha bem e só tem q pagar mais caro pelas compras nos supermercados a bem do consequente aumento da receita fiscal que vai salvar o planeta com os subsídios q permite aos carros elektros.

    Responder
    • Ifm says:
      30 de Agosto de 2026 às 14:57

      O problema desses gajos como aquele vendedor de carros eléctricos é que se esquecem que a subida dls combustível afecta não só o consumidor final que vai abastecer o seu carrinhoa combustão.

      Mas sim toda a infraestrutura, transporte público, transporte de mercadorias, indústrias traformadoras etc….

      Quero que venha aqui aquele maluco dos carros eléctricos e me diga como funcionam as indústrias traformadoras???

      Tudo gira a volta dos combustíveis fósseis, nomeadamente o gás muito mas muito usado, não existem alternativas eléctricas para produção de vapor, fornos de vidro…

      Conheço uma “pequena indústria que gasta 250mil € de propano” mês apenas para gerar vapor.

      Queria ver um grupo de geradores a vapor elétricos para produzir aquele vapor todo.

      Tenham se construir uma subestação e desligar as luzes daquela cidade ….. E a factura passava para 1milhao mês.
      E o consumidor final pagava 4x mais pelo mesmo produto…olha que Bia ideia.

      Sem faltar da sua manutenção….

      Responder
  2. Sergio J says:
    30 de Agosto de 2026 às 15:10

    Andei esta semana pelo Espanha e o gasóleo na maior parte dos sítios não era mais barato que em Portugal.

    Acabei de meter no Carrefour de Cáceres e meti a 1.949. Mas na meti também hoje a 2.139 na zona de Granada na autoestrada

    O mais barato que meti foi na semana passado as portas de Sevilha a 1.829

    Responder

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