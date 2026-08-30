Gasóleo fica mais barato em Espanha: desconto sobe para 20 cêntimos
Os automobilistas que abastecem em Espanha vão ter uma ajuda adicional a partir desta terça-feira. O desconto aplicado ao gasóleo através do Imposto sobre Hidrocarbonetos vai aumentar para 20 cêntimos por litro, numa tentativa do Governo espanhol de travar o impacto da forte subida dos preços dos combustíveis.
A medida entra em vigor a 1 de setembro e representa o dobro do desconto aplicado durante o mês de agosto, que se situava nos 10 cêntimos por litro.
Gasóleo subiu 15,7% num ano
A decisão está diretamente relacionada com a evolução do preço do gasóleo. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística espanhol, o preço deste combustível aumentou 15,7% em julho, em termos homólogos.
A subida ultrapassou o limite de 15% definido no plano de resposta às consequências do conflito no Médio Oriente. Como consequência, foi ativada automaticamente a chamada cláusula de salvaguarda, obrigando o Governo espanhol a reforçar a redução fiscal prevista para setembro.
O plano inicial previa uma redução progressiva do apoio aos combustíveis: 15 cêntimos por litro em julho, 10 cêntimos em agosto e apenas 5 cêntimos em setembro. No entanto, a forte subida do gasóleo levou à reposição do desconto de 20 cêntimos por litro.
E a gasolina?
A situação é diferente para a gasolina. O desconto aplicado a este combustível vai baixar de 10 para 5 cêntimos por litro em setembro, mantendo-se o processo de redução gradual das ajudas previsto pelo Governo espanhol.
Ou seja, a partir de terça-feira, o gasóleo passa a beneficiar de um desconto fiscal significativamente superior ao da gasolina.
A medida surge numa altura em que os combustíveis continuam sob pressão. Desde o início do verão, o preço do gasóleo em Espanha aumentou de forma significativa, impulsionado sobretudo pela instabilidade geopolítica e pelo aumento dos custos energéticos.
Para os portugueses que vivem perto da fronteira ou que habitualmente atravessam a fronteira para abastecer, a subida do desconto espanhol poderá tornar o abastecimento em Espanha ainda mais interessante, dependendo naturalmente da evolução dos preços praticados pelas diferentes estações de serviço.
Assim, a partir de 1 de setembro, cada litro de gasóleo em Espanha terá uma redução fiscal de 20 cêntimos, enquanto a gasolina ficará pelos 5 cêntimos.
“…A subida ultrapassou o limite de 15% definido no plano de resposta às consequências do conflito no Médio Oriente…”
Em PT já aumentou 40 e tal % mas não faz mal pq o tuga ganha bem e só tem q pagar mais caro pelas compras nos supermercados a bem do consequente aumento da receita fiscal que vai salvar o planeta com os subsídios q permite aos carros elektros.
O problema desses gajos como aquele vendedor de carros eléctricos é que se esquecem que a subida dls combustível afecta não só o consumidor final que vai abastecer o seu carrinhoa combustão.
Mas sim toda a infraestrutura, transporte público, transporte de mercadorias, indústrias traformadoras etc….
Quero que venha aqui aquele maluco dos carros eléctricos e me diga como funcionam as indústrias traformadoras???
Tudo gira a volta dos combustíveis fósseis, nomeadamente o gás muito mas muito usado, não existem alternativas eléctricas para produção de vapor, fornos de vidro…
Conheço uma “pequena indústria que gasta 250mil € de propano” mês apenas para gerar vapor.
Queria ver um grupo de geradores a vapor elétricos para produzir aquele vapor todo.
Tenham se construir uma subestação e desligar as luzes daquela cidade ….. E a factura passava para 1milhao mês.
E o consumidor final pagava 4x mais pelo mesmo produto…olha que Bia ideia.
Sem faltar da sua manutenção….
Andei esta semana pelo Espanha e o gasóleo na maior parte dos sítios não era mais barato que em Portugal.
Acabei de meter no Carrefour de Cáceres e meti a 1.949. Mas na meti também hoje a 2.139 na zona de Granada na autoestrada
O mais barato que meti foi na semana passado as portas de Sevilha a 1.829