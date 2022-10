Sugestão: Bicicletas elétricas por menos de 1000€

As viagens de quem já deixa o carro na garagem e sai de bicicleta elétrica para trabalhar, para ir para a escola, para fazer compras ou simplesmente para um passeio em família, são mais ecológicas e permitem uma maior mobilidade, principalmente em grandes centros urbanos com muito trânsito.

Uma bicicleta comum já seria uma excelente opção, mas para o dia-a-dia, a ajuda de um motor elétrico só facilita no momento de circular pelas estradas cheias de subidas. Hoje trazemos sugestões de e-bikes dobráveis por menos de 1000 €, com envios são feitos a partir de armazém europeu.

CHIRREY K7

A CHIRREY K7 destaca-se desde logo pelo design do seu quadro, sendo também pequena e relativamente leve para uma ebike (20 kg). Está disponível nas cores branco/preto, azul/preto e laranja/preto.

A bateria é de 8Ah e 36V, e a potência é de 250W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, limitada por questões legais.

A CHIRREY K7 tem roda de 20″ e largura de 5 cm, suporta peso até 120 kg e vem com um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano.

A Ebike CHIRREY K7 está disponível por 664,99€, utilizando o cupão F7WQ68 para um desconto de 5%. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

CHIRREY K7

BEZIOR M1

A Bezior tem uma oferta muito interessante de bicicletas elétricas que já aqui demos a conhecer e a Bezior M1 é uma das propostas a considerar. A bicicleta está disponível nas cores preto e branco, com estrutura em alumínio e pormenores em azul.

A bateria tem 48V e uma potência de 250W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, sendo esta uma limitação de velocidade máxima legal.

Para condução, este modelo não tem modo 100% elétrico. Tem o modo híbrido e um outro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A Bezior M1 tem roda de 27,5″ e largura de 5 cm, suporta peso até 120 kg, sendo que a bicicleta pesa 25 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike BEZIOR M1 está disponível por 699,99€, com IVA e portes incluídos.

BEZIOR M1

BEZIOR X500

A Bezior X500 apresenta-se como uma bicicleta de montanha que, na verdade, é híbrida. Ou seja, pode ser movida através do bom e velho pedal, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nos terrenos mais difíceis.

A bateria é de 12,8Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 7 horas. O motor tem uma potência de 500W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 100 km com carga na bateria.

Tem um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta tem roda de 26 x 4″ é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. De notar que a bicicleta é dobrável, pesa 27 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IP54.

A Ebike BEZIOR X500 tem um preço de 899,99€, com IVA e portes incluídos.

BEZIOR X500

GOGOBEST GF300

A GOGOBEST GF300 é uma bicicleta com bateria de 12,5Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade em 5 a 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W.

Para condução, o utilizador terá à sua disposição na GOGOBEST GF300 o modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 120 kg. De notar que a bicicleta pesa 32 kg e é resistente a água e poeiras, com certificado IPX6. Além disso, é dobrável para ser mais fácil de transportar e arrumar e ajustável tanto na altura do acento quanto do guiador.

A Ebike GOGOBEST GF300 tem um preço de 899,99€, com IVA e portes incluídos. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeita a custos adicionais.

GOGOBEST GF300