Router Google Nest Wifi Pro já está disponível em pré-venda em Portugal

A Google, tal como era esperado, anunciou hoje algumas novidades sendo o router Google Nest Wifi Pro uma delas. Este produto promete ligações à internet mais estáveis e rápidas, além de uma maior cobertura, sem esquecer a segurança e privacidade dos utilizadores.

O Google Nest Wifi Pro já está em pré-venda em Portugal a partir de 219,99 €, com entregas a partir do dia 28 de outubro.

O router Google Nest Wifi Pro foi criado para Wi-Fi 6E, que é até 2 vezes mais rápido do que Wi-Fi 6 e, por isso, dá-lhe um desempenho melhor e uma ligação mais fiável para toda a casa.

Esta nova opção da Google oferece uma cobertura de até 120 metros quadrados de Wi-Fi, sendo que a sua configuração é personalizável para adicionar cobertura e para ajudar o utilizador a obter um sinal mais forte em toda a sua casa. Além disso, pode manter o modem da rede Wi-Fi atual. Quando combinado com outro, pode ir até aos 240 metros quadrados.

O Arranque seguro e as atualizações de software ajudam a proteger o Nest Wifi Pro contra a execução de software não autorizado e pirataria de routers.

A Google também promete uma configuração simples, com instruções passo a passo e verificações proativas que podem detetar problemas de ligação e notificá-lo através da nova app Google Home. Além disso, poderá gerir o tempo de ecrãs e a segurança de dos filhos com agendamento de WiFi e a capacidade de bloquear conteúdo não seguro.

O Nest WiFi Pro funciona com a maioria dos dispositivos domésticos inteligentes, com velocidade suficiente para lidar com videochamadas, vídeos em 4K e feeds de câmaras de segurança de uma só vez.

Em Portugal, o Nest Wifi Pro está disponível em pré-venda por 219,99 €. O conjunto de dois routers, para abranger uma área até 240 metros quadrados fica por 329,99 €. As entregas começarão a ser feitas a 28 de outubro.